Hans-Christian Dirscherl

Im September oder Oktober soll die Nachfolgerin der aktuellen Nintendo Switch erscheinen. Sie soll teurer werden.

Vergrößern Neue Nintendo Switch: Starttermin und ungefährer Preis geleakt © skvalval/Shutterstock.com

Nintendo soll im September oder Oktober 2021 ein Upgrade für die Nintendo Switch vorstellen. Das berichtet das Wirtschaftsnachrichtenmagazin Bloomberg unter Berufung auf gut informierte Quellen. Bereits im Juli 2021 soll der japanische Nintendo-Konzern mit der Produktion der neuen Switch beginnen.

Die runderneuerte Switch soll laut Bloomberg vermutlich mehr als 299,99 US-Dollar kosten. 299,99 Dollar war der Preis für die originale Switch bei deren Verkaufsstart vor rund vier Jahren. In Deutschland kostete die Nintendo Switch zum Start 329,99 Euro. Bloomberg rechnet damit, dass Nintendo die neue Switch vor der Spielemesse E3, die am 12. Juni 2021 startet, offiziell vorstellen wird.

Für Oktober bis Dezember 2021 sei dann ein erster Produktionshöhepunkt geplant - passend zum Weihnachts- und Neujahrsgeschäft. Die Switch Lite soll weiterhin verkauft werden, während die bisherige Switch allmählich auslaufen soll.

Nintendo könnte Chipmangel trotzen

Dass Nintendo die Produktion der neuen Switch in den kommenden Monaten so schnell hochfahren will, ist angesichts der seit längerer Zeit anhaltenden Knappheit bei Chips und Halbleitern bemerkenswert. Der Chipmangel macht nicht nur zum Beispiel den Herstellern von Grafikkarten zu schaffen, sondern lässt auch in der Automobilindustrie so manches Fließband stillstehen. Doch Nintendo gilt als gut vorbereitet in Sachen Lieferkette und die von Nintendo verwendeten Chips gelten als weniger nachgefragt als die Komponenten, die beispielsweise in der neuen Sony Playstation 5 oder in der neuen Microsoft Xbox Series S und Series X verbaut werden.

Der genaue Name der neuen Switch sei bisher nur einer Handvoll Menschen innerhalb des Konzerns bekannt. Im Internet kursiert seit einiger Zeit die völlig unbestätigte Bezeichnung "Switch Pro" als möglicher Name. Ein Nintendo-Unternehmenssprecher gab gegenüber Bloomberg keinen Kommentar ab.

Neue Switch unterstützt 4K

Zur technischen Ausstattung der neuen Switch kursieren schon länger Gerüchte. So soll sie ein 7-Zoll-OLED-Display von Samsung besitzen (die aktuelle Nintendo Switch hat ein 6,2 Zoll großes LCD und die Nintendo Switch Lite ein 5,5-Zoll-LCD) und einen schnellen Grafikchip von Nvidia. Damit soll die neue Switch 4K-Bilder problemlos auf einem angeschlossenen Fernseher darstellen können.

Nintendo Switch: Test, Ausstattung, Preis, Release