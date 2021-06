Neue Huawei Watch 3 bei Amazon im Angebot

Panagiotis Kolokythas

Frisch angekündigt ist die Huawei Watch 3 bei Amazon im Rahmen eines Launch-Angebots günstiger erhältlich.

Vergrößern Die Huawei Watch 3 und Huawei Watch 3 Pro starten in Kürze © Huawei

Huawei hat mit der Huawei Watch 3 und Huawei Watch 3 Pro in dieser Woche seine neuen Smartwatches vorgestellt, bei der zum ersten Mal auch das bei der Gelegenheit gleich mit enthüllte Harmony OS 2.0 zum ersten Mal bei einem Huawei-Gerät zum Einsatz kommt. Harmony OS wird auf allen Huawei-Geräten Android ersetzen.

Vergrößern Schick und mit vielen Funktionen: Huawei Watch 3 © Huawei

Bei den ersten Smartwatches setzte Huawei noch Googles WearOS und zuletzt das eigene LiteOS-Betriebssystem ein. Dieses wird jetzt - wie auch bei den Smartphones und anderen Plattformen - durch Huaweis Harmony OS ersetzt.

Bei ausgewählten Händlern sind die neuen Huawei-Smartwatches zum Start in einem günstigen Bundle erhältlich. Die Käufer erhalten nämlich als Zugabe noch die Huawei Freebuds Pro im Wert von etwa 100 Euro geschenkt. Bei Amazon ist das Angebot etwa hier verfügbar und die Auslieferung erfolgt ab dem 18. Juni bzw. 28. Juni (Pro-Modell):

Huawei Watch 3: Die Ausstattung

Die Huawei Watch 3 verfügt über 1,43 Zoll großes AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln und einer daraus resultierenden Pixeldichte von 326ppi, welches durch Sapphire-Glas geschützt wird. Im Inneren stecken zwei Gigabyte RAM und 16 Gigabyte interner Speicher. Die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht.

Für die Bedienung verfügt die Smartwatch über einen seitlichen Knopf und eine voll drehbare Krone. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller bei der Huawei Watch 3 im 4G-Modus mit 4 Tagen an und 14 Tage sind es bei Nutzung des Modus für ultralange Akkulaufzeit. Bei der Huawei Watch 3 Pro sind es dank größerem Akku 5 beziehungsweise 21 Tage.

Die Konnektivität erfolgt über Bluetooth, WiFi, NFC und eSIM. Die Smartwatch ist also auch ohne Smartphone in der Nähe auf Wunsch immer mit dem Mobilfunknetz verbunden. Auf der Rückseite befindet sich ein optischer Herzfrequenzsensor, der auch die Sauerstoffsättigung (SpO2) und die konstante Hauttemperatur messen kann. Die smarte Uhr bietet bei ihren Fitnessfunktionen eine Unterstützung für 100 Aktivitäten, einschließlich erweitertem Tracking für 17 davon.

Eine große Auswahl an Zifferblättern bieten anpassbare Komplikationen; eine Sprachassistentin (Celia), die Wetterdaten übermittelt oder Anrufe tätigt, ist per Wisch oder per langen Tastendruck aufrufbar. Ein Widgets-Karussell befindet sich rechts neben dem Zifferblatt und Benachrichtigungen werden nach einem Wisch nach oben eingeblendet. Mit Harmony OS 2.0 ist die Smartwatch zu Android (ab 6.0) und iOS (ab 9.0) kompatibel.

Sowohl die Huawei Watch 3 als auch die Huawei Watch 3 Pro verfügen über integriertes GPS (GPS+GLONASS+Galileo+Beidou). Das Pro-Modell ist sogar die erste Smartwach mit Dual-Channel-GPS, wodurch die Nutzer genauere und zuverlässigere Standortdaten erwarten können.