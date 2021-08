Neue "Herr der Ringe"-Serie: Starttermin auf Amazon Prime Video steht fest

Hans-Christian Dirscherl

Amazon hat verraten, wann die neue "Herr der Ringe"-Serie auf Amazon Prime Video startet. Zum Inhalt der neuen Tolkien-Serie gibt es einen spannenden Hinweis!

Vergrößern Spielt vor "Herr der Ringe": Starttermin für neue Tolkien-Serie auf Amazon Prime Video © Amazon

Am 2. September 2022 startet weltweit die neue Herr-der-Ringe-Amazon-Original-Serie auf Amazon Prime Video. Das hat Amazon jetzt via Twitter bekannt gegeben.

Der genaue Titel der neuen Serie über Tolkiens Traumwelt ist noch unbekannt, außerdem veröffentlichte Amazon genau ein einziges Bild zur Serie, das laut Vermutungen von Fans Valinor zeigen soll, wie auch hier genauer erklärt wird. Bekannt ist dagegen, wann die neue Serie angesiedelt sein soll: Sie spielt Tausende Jahre vor dem „Hobbit“ und somit auch vor „Herr der Ringe“. Genauer gesagt: Im zweiten Zeitalter von Mittelerde. Wer den Hobbit und Herr der Ringe kennt, wird also zahlreiche neue Charaktere bemerken, aber auch einige bereits bekannte Figuren wieder entdecken. Bezogen auf die Literaturvorlage von Tolkien dürfte also dessen nicht ganz leicht zu lesendes Werk "Das Silmarillion“ zumindest teilweise den Rahmen für die Serie vorgeben. Sie können das Silmarillion auf Deutsch hier kaufen , die englische Originalfassung bekommen Sie hier.

Wie schon bei den Filmen zu Hobbit und Herr der Ringe wurde auch die neue Serie in Neuseeland gedreht. Amazon nahm richtig viel Geld in die Hand: 465 Millionen US-Dollar kostete allein die erste Staffel, wie Variety bereits vor einiger Zeit berichtete .

Als Schauspieler werden genannt: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman und Sara Zwangobani. J.D. Payne und Patrick McKay leiteten die Produktion.

Amazon hatte bereits im Jahr 2017 angekündigt , dass es weitere Werke von Tolkien verfilmen wolle. Die Dreharbeiten in Neuseeland begannen dann im Februar 2020. Am 2.9.2022 können die Fans also das Ergebnis betrachten und werden es in den sozialen Netzen sicherlich intensiv diskutieren.

Der Herr der Ringe: Handlung und Schauplätze der TV-Serie

Amazon bringt Tolkiens Herr der Ringe als Serie

Amazon nennt Autoren für Herr-der-Ringe-Serie