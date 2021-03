Neue Handy-Jahresflat mit 36 GB für einmalig 79,99 Euro

Hans-Christian Dirscherl, Daniel Behrens

Bei Handy.de gibt es jetzt eine günstige Jahresflat inklusive Allnet-Flat und 36 GB LTE-Datenvolumen zum Top-Preis. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Handy.de Jahrespaket Handytarif © Handy.de

Bei Handy.de finden Sie jetzt nach Aldi Talk, Edeka, O2 und Telekom ebenfalls ein Jahrespaket eines Prepaid-Handytarifs mit hohem Datenvolumen von 36 GB und einer Allnet-Flat. Heißt: Sie zahlen einmalig im Voraus und können dann ein Jahr lang mobil surfen, telefonieren und simsen.



Hier geht's zum Angebot: Günstiges Handy.de-Jahrespaket mit 36 GB und Allnet-Flat



Die Konditionen

Anbieter: Handy.de



Netz: O2



Datenvolumen: 36 GB für 1 Jahr = 3 GB pro Monat

Flat Telefonie & SMS



Einmalige Kosten: 79,99 Euro | Tarif: 69,99 Euro (+ 10 Euro einmaliger Bereitstellungspreis für die SIM-Karte)



Laufzeit: 12 Monate

Nur in Deutschland nutzbar

Tethering: erlaubt



Datenautomatik: nein

Für wen sich ein Prepaid-Jahrespaket lohnt

Der Tarif lohnt sich für Sie, wenn Sie sich an keinen Vertrag binden möchten. Denn der Vertrag läuft nach einem Jahr einfach aus, Sie müssen also nicht aktiv kündigen. Falls Sie den Tarif doch weiter nutzen möchten, kosten die nächsten 12 Monate nur noch 69,99 Euro, da der Bereitstellungspreis für die SIM-Karte in Höhe von 10 Euro wegfällt. Oder Sie nutzen anschließend die Tarifleistungen monatlich kündbar weiter.

Wichtig zu wissen: Pro Monat stehen Ihnen 3 GB LTE-Datenvolumen (LTE 21,6 Mbit/s) zur Verfügung. Sie können sich das Datenvolumen also nicht aufsparen und dann beispielsweise im Urlaub die vollen 36 GB verbraten. Ist das monatliche Volumen aufgebraucht, dann surfen Sie langsamer weiter. Die Jahresflat von Handy.de ist ein nationaler Tarif - Datenroaming und abgehende Telefonate im Ausland sowie aus dem Ausland heraus sind nicht möglich.

Konditionen im Vergleich

Es gibt weitere Anbieter, die Jahrespakete im Angebot haben. Etwa Aldi Talk, O2 oder Edeka. Hier finden Sie die Konditionen weiterer Anbieter:



Aldi Talk : 12 GB für 59,99 Euro | 40 GB für 99,99 Euro | 100 GB für 149,99 Euro

Tchibo : 36 GB für 99 Euro



O2 : 12 GB für 69,99 Euro

Edeka : 12 GB für 59,99 Euro 24 GB für 94,95 Euro



Telekom : 24 GB (5G) für 99,95 Euro



