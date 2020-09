René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell die Spiele "Into the Breach" und "Sludge Life" kostenlos - Gesamtwert: 26,98 Euro.

Vergrößern Neue Gratis-Spiele im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es wieder ein kostenloses Spiel. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis zum 10. September 2020 um 17 Uhr, das Games Into the Breach kostenlos zu erhalten. Das Spiel gab es bereits schonmal gegen Ende 2019 kostenlos im Epics Store. Falls Sie damals also nicht zugegriffen haben können Sie das nun nachholen. Sobald Sie das Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, kann dieses dauerhabt behalten und gespielt werden. Into the Breach kostet normalerweise 14,99 Euro.

Vergrößern Into the Breach © Subset Games

"Steuere mächtige Mechs aus der Zukunft, um eine außerirdische Bedrohung zu besiegen. In diesem rundenbasierten Strategiespiel der Macher von FTL stellt jeder Versuch, die Welt zu retten, dich vor eine neue zufällig generierte Herausforderung."

Zum Gratis-Game: Into the Breach im Wert von 14,99 Euro

Vergrößern Sludge Life © Devolver Digital

Weiterhin können Sie noch das Spiel Sludge Life im Wert von 11,99 Euro kostenlos erhalten. Hier gilt das Angebot gar bis zum 28. Mai 2021. Dabei handelt es sich um ein spaßiges Game aus der Ego-Perspektive. Der Entwickler schreibt dazu: "Sludge Life ist ein Vandalismusspiel aus der Ego-Perspektive in einer offenen Welt. Deine Reise führt dich durch eine verschmutzte Insel voller launischer Idioten in einer Atmosphäre, die dir unter die Haut geht."

Zum Gratis-Game: Sludge Life im Wert von 11,99 Euro

Ab dem 10. September 2020 gibt es dann neuen Nachschub. Ab diesem Datum gibt es die Games Railway Empire sowie Where The Water Tastes Like Wine kostenlos im Epic Games Store. Interessierte können sich diesen Termin also schon vormerken.