Neue Gratis-Spiele bei Steam, Epic und Co.

Michael Söldner

In den Stores von Steam, Epic und Uplay warten auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Gratis-Games auf die Spieler.

Vergrößern Epic, Steam und Uplay verschenken am Wochenende wieder Spiele. © epicgames.com

Ein weiteres Wochenende in den heimischen vier Wänden steht vor der Tür. Praktisch, dass viele Anbieter derzeit eine kostenlose Möglichkeit zum Ausprobieren von Spielen bieten oder diese gleich verschenken. Bei Uplay wartet beispielsweise das Plattformspiel Rayman Legends als Geschenk . Bei Steam oder auf der offiziellen Webseite lässt sich The Elder Scrolls Online an diesem Wochenende unverbindlich ausprobieren. Das Online-Rollenspiel dürfte für Hunderte Spielstunden sorgen, zusammen mit Freunden kann hier eine riesige Welt erkundet werden. Ebenfalls bei Steam lässt sich Imperator: Rome am Wochenende kostenlos ausprobieren. Das Strategiespiel von Paradox schickt den Spieler in die Antike, wo er mit Fraktionen wie den Römern oder Griechen um die Herrschaft kämpfen muss.

Im Epic Game Store lässt sich hingegen das Adventure Gone Home gratis herunterladen. Das Spiel überzeugt mit einer packenden Story, stellt als Walking Simulator spielerisch aber keine großen Hürden. Hier können also auch Neulinge zugreifen! Ebenfalls im Epic Store wartet Hob als kostenloser Download . Im Adventure kann im Stile von Zelda eine lebendige Welt erkundet werden. Dort warten neben dem Kampf gegen Monster auch zahlreiche Rätsel und neue Fähigkeiten.

Amazon Prime: 5 PC-Spiele gratis über Twitch Prime erhältlich