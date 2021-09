René Resch

Gopro hat seine neue Flaggschiff-Actioncam vorgestellt. Diese bietet mehr Frames, mehr Megapixel und weitere Verbesserungen.

Vergrößern Neue Gopro Hero 10 Black ab sofort erhältlich © Gopro

Gopro hat den Action-Cam-Nachfolger Hero 10 Black offiziell vorgestellt. Die neue Flaggschiff-Action-Cam des Herstellers kann nun Videos in der 5,3K-Auflösung mit 60 Hertz aufnehmen. Die Bildstabilisation-Technik "Hypersmooth" wurde ebenfalls verbessert und kommt nun in Version 4.0.

Aufnahmen mit doppelten Frames in 5K, 4K und 2,7K

In der 5,3K-Auflösung kann die Kamera nun mit 60 statt 30 Frames in der Sekunde aufnehmen. 4K Videos können mit bis zu 120 fps und 2,7K mit bis zu 240 fps und aufgenommen werden - bei der Hero 9 Black war jeweils die Hälfte möglich. Beim Sensor selbst wurde die Foto-Auflösung von 20 Megapixel auf 23 Megapixel gesteigert.

Der neue GP2-Prozessor dient als Herzstück der Kamera und soll dafür sorgen, dass Verbesserungen auch perfekt verarbeitet werden können: Der Hersteller verspricht alles sei "schneller, flüssiger und leichter". So soll der Prozessor eine schnellere Benutzeroberfläche und bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bieten.

Das Gerät ist an der Front und an der Rückseite jeweils mit einem Farbdisplay ausgestattet und kann per Touch-Steuerung bedient werden. Die Vorderseite kann dabei auch als Sucher für Selfies und Aufnahmen dienen. Neben der Touchbedienung kann die Cam auch komplett per Sprach-Steuerung bedient werden.

Weiterhin bietet die Action-Cam einen 8-fachen Slo-Mo, 1080p-Livestreaming, einen verbesserten und austauschbaren 1720 mAh Lithium-Ionen-Akku und ist wasserdicht bis 10 Meter.



Auf der offiziellen Gopro-Produktseite kostet die Hero 10 Black 579,99 Euro. Abonnenten von Gopro-Plus zahlen 429,98 Euro und erhalten weiterhin unbegrenzten Cloud-Speicher, bis zu 50 Prozent Rabatt auf Käufe auf Gopro.com sowie einen vollständigen Kameraersatz (bis zu 2x im Jahr, selbes Modell).

Direkt zur Gopro Hero 10 Black auf Gopro.com