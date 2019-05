Neue Fritzbox 7583 für schnelle VDSL-Anschlüsse

Panagiotis Kolokythas

AVM bietet mit der Fritzbox 7583 ein neues Modell der Fritzbox-Familie an, welches ab sofort verfügbar ist. Die Details.

Vergrößern Die Fritzbox 7583 von AVM ist ab sofort erhältlich © AVM

Die Fritzbox-Familie von AVM erhält Zuwachs: Ab sofort ist die Fritzbox 7583 für 329 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) im Handel erhältlich. Bei dem neuen Modell handelt es sich laut Angaben von AVM um eine Fritzbox, die speziell für die schnellen Anschlussarten VDSL Vectoring, Supervectoring 35b und G.fast entwickelt wurde und die ausdrücklich kein (!) ADSL unterstützt. Für ADSL empfiehlt AVM die Nutzung einer Fritzbox 7590.

Die Fritzbox 7583 unterstützt im Single-Line-Betrieb Downloadraten von bis zu 300 MBit/s bei Supervectoring 35b und 2 Gigabit pro Sekunde bei G.fast (212 MHz). Gebündelt verdoppeln sich die Downloadraten auf bis zu 600 Megabit pro Sekunde beziehungsweise 4 Gigabit pro Sekunde.

Ansonsten bietet die Fritzbox 7583, die mit dem neuen Fritz OS 7.10 ausgeliefert wird, alles, was man für eine moderne Heimvernetzung benötigt. In einem Gerät gibt es schnelles Internet, Telefonie, Mesh- und Smart-Home-Funktionen. Im kabellosen Netz unterstützt das Modell Dualband WLAN AC+N. Hinzu kommen vier Gigabit-LAN-Ports und eine Dect-basierte Telefonanlage. Über zwei ISDN-S0-Schnittstellen bietet die Fritzbox 7583 vier Kanäle für Business-Telekommunikations-Anlagen (SIP-Trunk). Die bereits eingesetzte ISDN-Infrastruktur kann so weiter verwendet werden.

Die wichtigsten Eigenschaften der Fritzbox 7583 im Überblick (laut Herstellerangaben):