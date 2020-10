Denise Bergert

Google hat seine YouTube Music App um mehrere neue Features für TV-Geräte und Android-TV-Hardware erweitert.

Vergrößern Neue Features für YouTube Music auf TV-Geräten. © Google

Internet-Konzern Google will die Benutzerfreundlichkeit seiner YouTube Music App auf Fernsehgeräten optimieren. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, hat das Unternehmen in dieser Woche ein Update mit mehreren neuen Funktionen veröffentlicht.

Auf allen Smart-TV-Geräten, auf denen die YouTube App verfügbar ist, haben Nutzer nun auch Zugriff auf ihre Musikbibliothek von YouTube Music. Sämtliche Songs und Alben können über den YouTube-Music-Tab in der YouTube-App auf dem TV-Gerät aufgerufen werden. Google hat außerdem die Darstellung von Songs und Alben überarbeitet. Beim Abspielen von Musik werden nun groß Album-Cover oder Playlisten-Artworks angezeigt.

Neben Smart-TVs bekommen auch Geräte mit Android TV OS wie etwa das neue Chromecast with Google TV ein Update. Hier haben Nutzer nun auch Zugriff auf die Songs und Alben, die sie von ihrem PC aus zu YouTube Music hochgeladen haben. In der neuen Playback-Oberfläche werden beim Abspielen von Musik nun außerdem der Song und der Name des Künstlers sowie eine Fortschrittsleiste angezeigt. Der neue YouTube-Music-Bereich soll Nutzern außerdem helfen, neue Musik zu entdecken. Für die nächsten Monate plant Google noch weitere Features für TV-Geräte. So soll die Musik beispielsweise im Hintergrund weiterspielen, wenn Nutzer die App verlassen.