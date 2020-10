Neue Chefin: Diese Frau leitet Microsoft Deutschland

Hans-Christian Dirscherl

Microsoft Deutschland hat eine neue Chefin: Dr. Marianne Janik. Das teilte Microsoft heute mit.

Dr. Marianne Janik (54) wird mit Wirkung zum 1. November 2020 zur Vorsitzenden der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland berufen. Sie übernimmt die Aufgabe von Sabine Bendiek, die Anfang 2021 als Personalvorstand zur SAP wechseln wird. Marianne Janik berichtet an Ralph Haupter, President Microsoft EMEA, der auch schon einmal Deutschland-Chef von Microsoft war .

Janik hat in Jura promoviert. Sie war fünf Jahre lang als Geschäftsführerin für das Microsoft-Geschäft in der Schweiz verantwortlich. Zuvor leitete Marianne Janik seit 2011 den Geschäftsbereich Öffentliche Verwaltung bei Microsoft Deutschland. Vor ihrer Zeit bei Microsoft hatte die Deutsch-Französin Geschäftsbereiche bei der Elster AG, dem Spezialsystemhaus ESG GmbH und einem Tochterunternehmen der EADS, Elekluft GmbH, inne. Ihren beruflichen Einstieg machte Marianne Jannik bei der Daimler Benz AG im Bereich Public Affairs, wie Microsoft erklärt.



Marianne Janik hat ihr juristisches Studium als Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Würzburg und Genf absolviert und mit einer Dissertation zur Exportkontrolle bei Dual-Use Gütern promoviert, wie der Personalmitteilung von Microsoft zu entnehmen ist.



„Ihre starke Führung und ihre hands-on Mentalität, sowie ihre nachgewiesene erfolgreiche Tätigkeit für Microsoft in Deutschland und der Schweiz machen sie zu einer hervorragenden Wahl“, schreibt Ralph Haupter , President Microsoft EMEA, in der internen Ankündigung von Marianne Janik an die rund 3.000 Microsoft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Die 3000 Mitarbeiter der Microsoft Deutschland GmbH arbeiten in der Firmenzentrale in der Parkstadt Schwabing im Norden von München sowie in neun weiteren Regionalbüros bundesweit (Bad Homburg, Berlin, Eningen, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Walldorf).



Der Chefsessel von Microsoft Deutschland wird immer mal wieder neu besetzt, hier nur einige Beispiele:



