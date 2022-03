Hans-Christian Dirscherl

Cybergangster setzen jetzt auf QR-Codes um an die Zugangsdaten für das Online-Banking zu gelangen.

Vergrößern Neue Betrugsmasche: QR-Code-Phishing © shisu_ka/Shutterstock.com

Eine raffiniertere Betrugsmethode als sonst wenden Cybergangster jetzt bei Kunden der Volks- und Raiffeisenbank an. Dabei handelt es sich zwar wieder um Phishingmails, doch in vielen Fällen sind dieses Mal keine gefährlichen Links in den Mails enthalten, sondern stattdessen ein QR-Code. Davor warnen Verbraucherschützer.

Die Betreffzeilen lauten "Neue Änderungen“ oder "Wichtige Information“ oder auch "VR Security Newsletter - Ihre Daten können gestohlen werden“. Die Phishingmails starten dann unterhalb des Bank-Logo mit der allgemeinen Anrede „Liebe Kunden“. Danach heißt es, dass ein neues Sicherheitssystem namens „Volksnet“ eingeführt werden würde. Der Kunde müsse dieser neuen Sicherheitsmaßnahme zustimmen und das könne man tun, indem man den QR-Code am Ende der Mail mit dem Smartphone scannt. Diese QR-Code öffnet dann eine gefälschte Login-Seite, auf der die Online-Bankingdaten des Kunden gestohlen werden.

Mitunter kommen diese Phishingmails tatsächlich auch ohne QR-Code. Die Mails haben in diesen Fällen wie gehabt direkt einen Link am Ende der Mail, den man anklicken soll.

So reagieren Sie richtig

Ob die Phishingmails nun mit QR-Code oder mit Klar-Link kommen, es gibt immer nur eine richtige Reaktion: Löschen Sie die Mail, ohne darin etwas anzuklicken. Ihre Bank wird Ihnen nie eine E-Mail schicken, über die Sie sich bei Ihrem Online-Banking anmelden müssen. Verwenden Sie für das Öffnen der Webseite Ihres Online-Bankings immer den korrekten und im Browser als Bookmark oder Favoriten gespeicherten Link.

