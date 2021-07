Hans-Christian Dirscherl

Am 20.7. soll die Autobahn-App des Bundes starten. Sie soll eine Webcam-Ansicht bieten, mit der Autofahrer sofort die Verkehrslage in Echtzeit prüfen können. Daneben bringt die App viele weitere Funktionen, unter anderem für E-Auto- und LKW-Fahrer.

Vergrößern Neue Autobahn-App des Bundes mit Webcam-Live-Ansicht zur Stauerkennung © VanderWolf Images/Shutterstock.com

Die Zeit sowie anderen Medien melden, dass die Autobahn-App des Bundes am 20. Juli 2021 startet. Zuvor hatten bereits die Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Samstag) über die neue App berichtet.

Genauer gesagt ist es die Autobahngesellschaft des Bundes (Autobahn GmbH), die die neue App veröffentlicht. Die neue App der Autobahngesellschaft soll eine Service-App für alle Benutzer der deutschen Autobahnen sein. Die App soll Routen für Autobahnfahrten anzeigen sowie auf Staus und Baustellen hinweisen. Außerdem zeigt die App Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge an. Über die App soll man zudem Zugriff auf Webcams entlang der Autobahnen haben. Anhand der Webcam-Livestreams sollen sich Autofahrer sofort ein realistisches Bild der tatsächlichen Verkehrslage verschaffen können.

Die App soll außerdem für LKW-Fahrer spezielle Funktionen bieten. So sollen LKW-Fahrer in der App sehen können, wo es freie Stellplätze gibt und in welchen Raststätten sich Toiletten, Duschen und Restaurants befinden.

Die neue App der Autobahn GmbH soll es für iOS und Android geben. Ob die neue App in der Praxis tatsächlich Vorteile gegenüber den bewährten Navigationsapps Google Maps oder Here we Go oder den diversen Apps von Tomtom bieten wird, muss sich erst noch zeigen. Die Webcam-Ansicht klingt aber schon mal vielversprechend.



Eine offizielle Mitteilung zur neuen App gibt es noch nicht. Alle Berichte wie zum Beispiel von der „Zeit“ berufen sich auf interne Unterlagen der bundeseigenen Autobahn GmbH, deren Inhalt wiederum der dpa gegenüber bestätigt wurde.

