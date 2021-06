Hans-Christian Dirscherl

Microsoft erweitert Outlook um den Org Explorer. Das neue Tool befindet sich derzeit in der Testphase. Das kann die neue Funktion.

Vergrößern Neue App für Outlook: Org Explorer - das kann das neue Tool © BigTunaOnline/Shutterstock.com

Microsoft hat einen Blick auf das neue Outlook ermöglicht, dessen aktuelle Betaversion die Bezeichnung „Version 2106 (Build 14122.20004“ trägt. Demnach bekommt der Mailclient ein neues Tool: Den „Org Explorer“.

Der Org Explorer ist laut dem entsprechenden Insider-Blogbeitrag von Microsoft eine neue App, mit der die Outlook-Benutzer ihre Stellung im Unternehmen und ihr Umfeld beziehungsweise ihre Kollegen wie in einer Art Organigramm dargestellt bekommen. Sie sehen also Ihre hierarchische Einordnung im Unternehmen, Ihre Vorgesetzten, Ihre Kollegen und Mitarbeiter etc. Zu allen Personen sehen Sie deren Kontaktdaten wie Mailadresse, Telefonnummer, Standort und einige Schlagworte für deren Aufgabenbeschreibung, wenn Sie den entsprechenden Eintrag anklicken.

Vergrößern So sieht der Org Explorer aus. © insider.office.com/en-au/releasenotes/windows/fast

Der Org Explorer bekommt einen eigenen Eintrag im Startmenü von Outlook, worüber sie die neue Anwendung sofort aufrufen können. Derzeit können nur die Insider-Tester des Betakanals für Microsoft Office die neue Anwendung testen. Wer also eine finale Version von Microsoft Office verwendet, sieht den Org Explorer noch nicht.

Von dieser neuen Teilanwendung abgesehen bietet die neue Beta von Office einige Fehlerkorrekturen, beispielsweise für Word. So wurde beispielsweise ein Fehler korrigiert, der dazu führte, dass einige Kommentare, die in einem Worddokument enthalten waren, beim Export in das PDF-Format verloren gingen. Neben diversen Bugfixes für Word wurden auch noch einige Fehler in der Office-Anwendung Project und ein Problem mit Outlook behoben.

Neue Optik: Runde Ecken

Microsoft entwickelt derzeit einen neuen Outlook-Client für Windows 10, macOS und für den Einsatz als Webapp. Die neue App soll die bisher getrennten Apps für die einzelnen Plattformen ersetzen. Aus der oben beschriebenen aktuellen Betaversion geht zudem hervor, dass die neue Outlook-App abgerundete Ecken bekommen wird. Outlook soll mit dieser und einigen weiteren kosmetischen Änderungen besser an das neue Windows-10-Design angepasst werden.