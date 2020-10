Neue Aldi Gaming-Notebooks ab 15.10. erhältlich

Michael Söldner

Der Discounter Aldi hat ab dem 15. Oktober 2020 gleich zwei attraktive Gaming-Notebooks im Angebot.

Vergrößern Aldi hat ab Mitte Oktober zwei neue Gaming-Notebooks im Angebot. © aldi-nord.de

Wer sich in naher Zukunft ein Gaming-Notebook anschaffen möchte, sollte sich die kommenden Angebote des Discounters Aldi anschauen. Ab dem 15. Oktober bis zum 7. November 2020 gibt es bei Aldi Nord nur über Aldi liefert gleich zwei Geräte, die sich an Spieler richten, aber auch im Büroalltag eine gute Figur machen sollten.

Das erste Gaming-Notebook trägt d en Namen „Core Gaming Medion Erazer Crawler E10“ und richtet sich eher an Gaming-Einsteiger. In dem Gerät steckt Intels Core i5-10300H. Diesem stehen eine Geforce GTX 1650 Ti, eine 1 TB PCIe SSD sowie 16 GB DDR4 RAM zur Seite. Das IPS-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll löst in Full-HD auf. Darauf sollten aktuelle und kommende Spiele mit mittleren Details flüssig in 1080p laufen. Die Tastatur verfügt über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung. Inklusive Versand und MwSt. kostet das Notebook bei Aldi 920,53 Euro inklusive 3 Jahre Herstellergarantie.

Leseempfehlung: Die besten Gaming-Notebooks 2020



Deutlich mehr Leistung mit einem Aufpreis von knapp 310 Euro bietet das zweite Gerät namens „Core Gaming Laptop Medion Erazer Defender P10“. Es wird von einem Core i7-10750H angetrieben, der über sechs Kerne verfügt, die mit maximal 5 GHz getaktet werden. Außerdem verbaut Medion in diesem Modell eine Geforce RTX 2060, eine PCIe SSD mit 1 TB sowie 16 GB DDR4 RAM. Der 17,3 Zoll große Bildschirm löst ebenfalls in Full-HD auf. Durch den schnelleren Prozessor und die deutlich stärkere Grafikkarte sollten sich auch anspruchsvolle Titel mit hohen Details flüssig spielen lassen. Auch die Tastatur des zweiten Geräts verfügt über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung. Inklusive Versand und MwSt. schlägt das zweite Gaming-Notebook mit 1.230,93 Euro zu Buche - inklusive 3 Jahre Herstellergarantie.



