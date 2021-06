Neue AMD-Treiber mit Fidelity FX Super Resolution

Michael Söldner

AMD hat die neueste Version der Radeon-Treiber veröffentlicht, damit lässt sich auch Fidelity FX Super Resolution ausprobieren.

Vergrößern AMDs Technik FSR soll eine Alternative zu Nvidias DLSS bieten. © amd.com

Schon seit einigen Wochen rührt AMD die Werbetrommel für die neue Technik Fidelity FX Super Resolution (FSR), die für einen deutlichen Performance-Schub sorgen soll. Dazu werden Spielszenen in einer niedrigeren Auflösung berechnet und im Anschluss auf die gewünschte Zielauflösung hochgerechnet. Die Grafikkarte wird dabei entlastet, ohne dass dabei grafisch sichtbare Nachteile entstehen sollen. Um FSR nutzen zu können, sind jedoch ein neuer Treiber sowie Patches für die unterstützten Spiele notwendig. Erstere hat AMD in Form der Radeon Software Adrenalin 21.6.1 nun offiziell zur Verfügung gestellt.

Kernstück des Treibers ist natürlich die DLSS-Alternative Fidelity FX Super Resolution. Dazu kommt die Unterstützung für die mobile Grafikeinheit Radeon RX 6800M sowie Support für das Spiel „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“. Außerdem soll Radeon Freesync nicht mehr zeitweise gesperrt werden, wenn nach dem Beenden eines Spiels eine Task-Umschaltung zwischen mehreren Bildschirmen erfolgt.

Auch Abstürze beim Start von „Anno 1800“ sollen der Vergangenheit angehören. Die Leistungsverschlechterung in „Destiny 2“ wird mit dem neuen Treiber ebenfalls behoben. Auch das Aktivieren von Raytracing in „Ring of Elysium“ soll nicht mehr zum Absturz führen. Alle mit dem Treiber 21.6.1 eingeführten Änderungen lassen sich hier nachlesen . An dieser Stelle findet sich auch eine Anleitung zur Installation sowie ein Download-Link für den Treiber für Windows 10 . Noch heute will AMD eine Liste aller Spiele veröffentlichen, die über eine Unterstützung von Fidelity FX Super Resolution verfügen.

Fidelity FX Super Resolution: Weitere Spiele mit Update