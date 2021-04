Neue AMD APUs Ryzen 5000G - ein Mittel gegen die Grafikkartenknappheit?

Sebastian Schenzinger

AMD hat mit Ryzen 5000G seine neuesten Desktop-APUs mit integrierter Vega-Grafikeinheit enthüllt. Diese sollen zunächst nur in OEM-Systemen, im Laufe des Jahres dann aber auch auf dem DIY-Markt erhältlich sein. Gerade für Low-Budget-Systeme dürften sie eine gute Alternative zu den nur schlecht verfügbaren Grafikkarten darstellen.

AMD stellt mit der Ryzen 5000G Serie seine neuesten APUs vor.

AMD ist mit den Raven Ridge APUs alias Ryzen 2000G im Jahr 2018 der große Wurf gelungen. Erstmals war eine in die CPU integrierte Grafikeinheit in der Lage diverse Spiele in Full-HD - wenn auch nur bei niedrigen Einstellungen - flüssig darzustellen und damit Einsteigergrafikkarten so gut wie obsolet zu machen. Deren Nachfolger "Picasso" brachte nur geringfügige Verbesserungen in Form von höheren Taktraten mit sich, ehe sich mit "Renoir" und Ryzen 4000G die maximale Kernanzahl von bisher vier auf acht verdoppeln sollte. Leider entschied sich AMD jedoch dafür, die APUs auf Basis von Zen 2 nur auf dem OEM-Markt anzubieten. Mit den Ryzen 5000G Prozessoren - Codename "Cezanne" - soll es jetzt endlich auch für den DIY-Bastler neue CPUs mit bis zu acht Rechenkernen auf Basis der Zen-3-Architektur und integrierter Vega-Grafikeinheit geben. Einen konkreten Release-Termin nennt AMD aber leider noch nicht, ebenso fehlen die Preisangaben.

Sechs neue Ryzen 5000G APUs

Die Ryzen 5000G Serie setzt auf die "Cezanne" Architektur, welche wir bereits von den Ryzen 5000 Mobile CPUs kennen und die im Test auf ganzer Linie überzeugen konnte. Die sechs neuen Chips teilen sich dabei in zwei Watt-Klassen auf: Die G-Modelle mit einer TDP von 65 Watt und die GE-Modelle mit 35 Watt. Darüber hinaus unterscheiden sich die GE-CPUs von den G-Varianten nur durch einen niedrigeren Basistakt, die restlichen Spezifikationen sind identisch. Wir haben Ihnen die wichtigsten technischen Daten und Unterschiede von "Cezanne" zu "Renoir" und "Matisse" in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Ryzen 7 5700G Ryzen 7 4750G Ryzen 5 5600G Ryzen 5 4650G Ryzen 3 5300G Ryzen 3 4350G Ryzen 5 3400G Codename Cezanne Renoir Cezanne Renoir Cezanne Renoir Picasso Architektur Zen 3 Zen 2 Zen 3 Zen 2 Zen 3 Zen 2 Zen+ Cores / Threads 8 / 16 8 / 16 6 / 12 6 / 12 4 / 8 4 / 8 4 / 8 Basistakt 3,80 GHz 3,60 GHz 3,90 GHz 3,70 GHz 4,00 GHz 3,80 GHz 3,70 GHz Turbotakt 4,60 GHz 4,40 GHz 4,40 GHz 4,20 GHz 4,20 GHz 4,00 GHz 4,20 GHz L3-Cache 16 MB 8 MB 16 MB 8 MB 8 MB 4 MB 4 MB iGPU 8 Cores, 2000 MHz 8 Cores, 2100 MHz 7 Cores, 1900 MHz 7 Cores, 1900 MHz 6 Cores, 1700 MHz 6 Cores, 1700 MHz 11 Cores, 1400 MHz

Im Vergleich zu den letzten auf dem freien Markt erhältlichen APUs - in Form des Ryzen 5 3400G und des Ryzen 3 3200G - hat sich die maximale Kern- und Thread-Anzahl mit Ryzen 5000G verdoppelt. Aber auch die Ryzen 4000G Pro Modelle, welche nur für den OEM-Markt bestimmt waren, boten schon bis zu acht Cores. Die wichtigste Änderung ist hier die zugrunde liegende Zen-3-Architektur, welche eine IPC-Steigerung von bis zu 19 Prozent mit sich bringt. Zudem hat AMD bei jedem Modell den Basis- und Boosttakt um 200 MHz angehoben, sowie die Größe des L3-Caches verdoppelt. Die reine CPU-Performance dürfte also um etwa 20 Prozent gestiegen sein und nur knapp unterhalb des Niveaus der Desktop-Prozessoren ohne integrierte Grafikeinheit wie dem Ryzen 7 5800X oder dem Ryzen 5 5600X liegen.

Bezüglich der integrierten Grafikeinheit gibt AMD leider keine genaueren Informationen Preis und spricht nur von der schnellsten Grafikeinheit in einem Desktop-Prozessor. Sie setzt aber auf jeden Fall nach wie vor auf die Vega-Architektur und nicht auf die neuere RDNA-2-Architektur, die in den Radeon RX 6000 Grafikkarten zum Einsatz kommt. An der Kernanzahl und der Taktrate der iGPU hat sich zumindest bei dem Ryzen 5 und Ryzen 3 Modell im Vergleich zu "Renoir" nichts getan, die Vega 8 iGPU des Ryzen 7 Modell taktet sogar um 100 MHz niedriger. Hier muss sich also im Test erst noch zeigen, ob AMD die Grafik-Performance tatsächlich steigern konnte und auch wie die Leistung im Vergleich zu Intels neuer Iris Xe Grafikeinheit abschneidet.

Der Aufbau der Ryzen 5000G Prozessoren gleicht den Ryzen 5000 Mobil-CPUs

AMD lässt die Ryzen 5000G Serie wie auch den Vorgänger im 7-nm-Verfahren bei TSMC fertigen. Arbeitsspeicher können die neuen Modelle wie gehabt im Dual-Channel mit bis zu 3200 MHz ansteuern. Leider gibt es auch bei der unterstützen PCIe-Version keine Neuerungen. So unterstützen die Ryzen 5000G APUs ganz im Gegensatz zu den Ryzen 5000 Desktop-Prozessoren nur PCIe 3.0. Wie bei den Ryzen Prozessoren üblich lassen sich auch die neuen APUs übertakten, um noch mehr Leistung herauszukitzeln.

Gerade für Budget-Gaming-Systeme dürften die "Cezanne"-APUs aber definitiv eine interessante Alternative zu PCs mit einer Einsteigergrafikkarte werden, welche nach wie vor nur schlecht erhältlich zu obendrein erhöhten Preisen sind. Ein kleiner Wermutstropfen ist hierbei, dass AMD die Ryzen 5000G Serie zunächst nur in OEM-Systemen von Partnern wie Dell und HP anbieten will. Im freien Markt sollen die APUs dann erst im Laufe des Jahres erhältlich sein. Konkrete Termine nennt AMD hierfür bisher noch nicht, ebenso fehlen Informationen darüber, wie viel die neuen CPUs denn kosten sollen.