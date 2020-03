Neu auf Netflix im April 2020: Alle Highlights im Überblick

Panagiotis Kolokythas

Im April 2020 starten wieder eine Reihe von Serien-Hits auf Netflix. Darunter die zweite Staffel von After Life.

Vergrößern Haus des Geldes Teil 4 startet am 3. April 2020 auf Netflix © Netflix

Im, April starten bei Netflix wieder eine Vielzahl von Original-Serien und -Filmen. Serienfans dürfen sich auf den vierten Teil von Haus des Geldes freuen und die zweite Staffel von After Life . Am 17. April feiert der deutsche Netflix-Film Betonrausch seine Premiere, in der sich drei Immobilienbetrüger innerhalb kürzester Zeit extremen Reichtum erschwindeln und so in einen Strudel von Korruption, Steuerhinterziehung, Gier und Drogen gelangen. Und in Tyler Rake: Extraction (ab 24. April) muss Chris Hemsworth als Tyler Rake als Söldner den Sohn eines Drogenbosses retten.



Wir werfen hier einen Blick auf alle April-Highlights bei Netflix in chronologischer Reihenfolge:

1. APRIL 2020



Nailed It! Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Moderatoren sind zum Anbeißen und die kulinarischen Katastrophen die reinste Freude. Bei „Nailed it!“ kann in der Tat buchstäblich jeder gewinnen.

Sunderland ‘Til I Die Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach zwei aufeinanderfolgenden Saisons der Misserfolge und dem Abstieg in die 3. Liga kämpft der englische Fußballverein Sunderland um den erneuten Aufstieg.

Choked – NETFLIX FILM

Eine Bankangestellte, die unter den Schulden ihres arbeitslosen Mannes – und ihren eigenen unerfüllten Träumen – leidet, findet eine geheime Geldquelle in ihrem Haus.

The Iliza Shlesinger Sketch Show – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Diese Sketch-Show voller absurder Charaktere, Einsichten in das Leben als Frau und rückhaltloser Gesellschaftskritik ist das gelungene Werk Iliza Shlesingers.

David Batra: Der Elefant im Raum – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Der Stand-up-Comedian David Batra aus Schweden erzählt von den Vor- und Nachteilen des Lebens als Ehemann einer führenden Politikerin, die vor Kurzem zurückgetreten ist.

Anleitung für einen Drogenskandal – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die schockierenden Verbrechen zweier Laborchemiker bringen die nationale Justiz zum Erliegen und lassen die Grenzen der Gerechtigkeit für alle Beteiligten verschwimmen.

3. APRIL 2020



Haus des Geldes: Teil 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Leben stehen auf dem Spiel, als der Plan des Professors aus dem Ruder läuft. Die Diebe müssen sich Feinden innerhalb und außerhalb der Bank von Spanien erwehren.

Haus des Geldes: Das Phänomen – NETFLIX FILM

Dieser Film geht der globalen Welle der Begeisterung um die sympathische Diebestruppe und deren Professor aus dem „Haus des Geldes“ auf den Grund.

Coffee & Kareem – NETFLIX FILM

Der vorbildliche Polizist Coffee deckt bei seinem Versuch, dem schwierigen Sohn seiner Freundin näherzukommen, eine kriminelle Verschwörung in Detroit auf.

Spirit – wild und frei: Reitakademie – NETFLIX KIDS & FAMILY

Lucky und ihre Freunde lassen Miradero hinter sich und schlagen an der angesehenen Reitakademie Palomino Bluffs ein neues Kapitel auf.

Sternenstreif – NETFLIX KIDS & FAMILY

Mit ihrem technikbegabten Freund als Assistent und einer Seemöwe beschützt ein Mädchen mit Superkräften ihre wunderschöne Küstenstadt.

6. APRIL 2020



The Big Show Show – NETFLIX KIDS & FAMILY

Nach seinem Abschied aus der Arena widmet sich der Wrestler Big Show einer noch größeren Herausforderung im Leben: dem Erziehen dreier Töchter mit seiner Frau in Florida.

7. APRIL 2020



Terrace House: Tokio 2019–2020: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Das Leben in Tokio geht in die nächste Runde: Türen öffnen und schließen sich, Freundschaften beginnen und enden. Ruka wagt den nächsten Schritt. Hana trifft auf Rivalen.

9. APRIL 2020



Hi Score Girl: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Sie haben sich in die Highschool hochgelevelt und nebenbei in der Spielhalle Kampfspiele trainiert. Jetzt stehen Haruo, Akira und ihre Freunde vor dem Abschlusslevel.

10. APRIL 2020



LA Originals – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Estevan Oriol und Mister Cartoon, bekannt für ihre Chicano-Wurzeln und Hip-Hop, zeichnen ihre Entwicklung von talentierten Künstlern zu kulturellen Pionieren nach.

Brews Brothers – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese beiden Brüder wissen alles, was es über das Bierbrauen zu wissen gibt. Wenn sie nur wüssten, was es bedeutet, eine Familie zu sein.

Mein WWE Main Event – NETFLIX FILM

Mithilfe der Kräfte einer magischen Maske tritt ein junger Wrestling-Fan in einem Wettbewerb gegen einen beängstigenden Rivalen an. Da ist Chaos vorprogrammiert.

Love Wedding Repeat – NETFLIX FILM

Während Jack auf der Hochzeit seiner Schwester mit schwierigen Gästen, totalem Chaos und Herzklopfen kämpft, nehmen verschiedene Versionen des gleichen Tags ihren Lauf.

La vie scolaire – Schulalltag – NETFLIX FILM

Eine Schulpädagogin in einer der ärmsten Gegenden von Paris hat neben der Arbeit mit unterprivilegierten Schülern auch mit privaten Herausforderungen zu kämpfen.

Tigertail – NETFLIX FILM

In New York erinnert sich Pin-Jui (Tzi Ma) an seine verlorene Liebe und seine Abreise aus Taiwan. Jahre später fährt er mit seiner Tochter Angela dorthin zurück.

14. APRIL 2020



Chris D'Elia: No Pain – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Auf der Bühne in Minneapolis teilt Chris D’Elia seine Ansichten über Selbstzensur, problematische Delfine und echt lahme Superkräfte für Mutanten.

15. APRIL 2020



Outer Banks – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine eingeschworene Teenagerclique setzt durch die Enthüllung eines seit Langem verborgenen Geheimnisses dubiose Ereignisse und ein unvergessliches Abenteuer in Gang.

Innocence Project – Gerechtigkeit für Justitia – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Das sogenannte „Innocence Project“ enthüllt Prozessfehler und Täuschungsmanöver, die den Opfern und Angeklagten durch Justizirrtümer die Chance auf Gerechtigkeit nahmen.

16. APRIL 2020



Fary: Hexagone: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Fary kehrt auf die Bühne zurück und stellt sich seinen gemischten Gefühlen über Religion, soziale Medien, Beatboxing und seine französische Heimat.

Fauda: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bei einem monatelangen verdeckten Einsatz auf der Spur eines Hamas-Anführers auf Shin Bets Fahndungsliste nutzt Doron seine Beziehung zu einem ehrgeizigen jungen Boxer.

Mauricio Meirelles: Das führt zu Chaos – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Der brasilianische Komiker Mauricio Meirelles bringt in seinem Stand-up-Special die Zuschauer in São Paulo zum Lachen.

17. APRIL 2020



El Dragón: Die Rückkehr eines Kriegers: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bei den Ermittlungen zum Anschlag stößt Héctor auf einen Hinweis zum Mord an seiner Schwester. Miguel arbeitet an einer neuen Droge, doch der Prototyp wird gestohlen.

#blackAF – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In den Hauptrollen dieser Comedyserie in Anlehnung an Barris’ Leben glänzen Kenya Barris und Rashida Jones.

Sergio – NETFLIX FILM

Nach der US-Invasion im Irak steht der UN-Diplomat Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) vor der heimtückischsten Mission seiner bisherigen Laufbahn.

Betonrausch – NETFLIX FILM

Dieser Film nach wahren Ereignissen erzählt vom Aufstieg und Fall zweier Immobilienschwindler in Deutschland, die Opfer ihres eigenen Netzes aus Lügen und Betrug werden.

Erde und Blut – NETFLIX FILM

Jahrzehntelang hat Said seine Sägemühle erfolgreich mit Ex-Häftlingen und Jugendstraftätern betrieben, doch dann steht unwillkommener Besuch vor der Tür: ein Kartell.

Jack, der Monsterschreck: Buch 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Jack, June, Quint und Dirk haben viel vor. Sie wollen fehlende Zombies aufspüren, ihre Stadt zurückerobern und vielleicht am Ende endlich zu den coolen Kids gehören.

18. APRIL 2020



Hyena – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Um in einer halsabschneiderischen Welt zu überleben, räumen zwei rivalisierende Anwälte mit hochkarätigen Mandanten alles aus dem Weg, was ihnen in die Quere kommt.

19. APRIL 2020



Hi Bye, Mama! – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Geist einer Frau kehrt 49 Tage lang zu ihrem Witwer, der inzwischen neu verheiratet ist, und ihrer kleinen Tochter auf die Erde zurück. Ein zweites Leben ruft.

20. APRIL 2020



Grasgerichte – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem Wettbewerb beflügeln Köche die Moderatoren und Stargäste mit den würzigen Kräutern, THC-Infusionen und CBD-Soßen exklusiver Cannabis-Küche.

Enthüllungen zu Mitternacht – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser vom Podcast „Duncan Trussell Family Hour“ inspirierten Animationsserie bereist ein Weltraumvideocaster auf der Suche nach dem Sinn des Lebens das Universum.

21. APRIL 2020



Middleditch & Schwartz – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

In dieser Reihe aus komplett improvisierten Comedy-Specials bringen die Komiker Thomas Middleditch und Ben Schwartz das Publikum zum Lachen.

22. APRIL 2020



Verrückter Planet – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kuriose Kreaturen und Mutter Natur höchstpersönlich führen durch diese lustige Dokureihe, die das Leben der unglaublichsten und verrücktesten Tiere der Erde beleuchtet.

Erbe gesucht – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sechs Paare kämpfen um ein abgelegenes Anwesen in Alaska. Sie müssen beweisen, wer am besten geeignet ist, in der atemberaubenden, aber unwirtlichen Wildnis zu überleben.

Das Schweigen des Sumpfes – NETFLIX FILM

Ein erfolgreicher Krimiautor wird in einen Entführungsfall verwickelt, als er im spanischen Valencia auf eine Verbindung zwischen Politikern und örtlicher Mafia stößt.

Plagi Breslau – Die Seuchen Breslaus – NETFLIX FILM

In Breslau wird eine in eine Kuhhaut eingenähte Leiche gefunden. Die ermittelnde Kommissarin entdeckt, dass ein Mörder „Seuchen“ des 18. Jahrhunderts inszeniert.

Circus of Books – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Fast vier Jahrzehnte lang betrieben Karen und Barry Mason ein Pornogeschäft in Los Angeles namens Circus of Books, das zum Treffpunkt der homosexuellen Szene avancierte.

Familie Willoughby – NETFLIX KIDS & FAMILY

Vier Kinder, die von ihren egoistischen Eltern verlassen wurden, müssen in diesem Animationsfilm lernen, ihre altmodischen Wertvorstellungen an die Moderne anzupassen.

23. APRIL 2020



Blumige Aussichten: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese düstere Comedyserie über eine wohlhabende Familie in Mexiko Stadt mit all ihren Geheimnissen geht in die dritte Runde.

24. APRIL 2020



After Life: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Obwohl er immer noch um Lisa trauert und Schwierigkeiten hat, ein neues Kapitel aufzuschlagen, zeigt sich Tony gegenüber seiner kleinen schrägen Welt aufgeschlossen.

Tyler Rake: Extraction – NETFLIX FILM

In diesem Actionthriller steht der furchtlose Söldner Tyler Rake (Chris Hemsworth) vor seiner tödlichsten Mission: der Rettung des entführten Sohnes eines Mafiabosses.

Yours Sincerely, Kanan Gill – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Es wird ganz schön düster, wenn Kanan Gill sein Leben als Erwachsener mit den Zielen vergleicht, die er sich als Teenager selbst gesetzt hat – aber auch aufschlussreich.

Hallo Ninja: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die auf den Büchern basierende Serie um die besten Freunde Wesley und Georgie, die sich in kleine Ninjas verwandeln und Probleme lösen, geht in die zweite Runde.

26. APRIL 2020



The Last Kingdom: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während Edward und Aethelflaed über die Zukunft von Merzien und den Traum ihres Vaters von einem vereinten England streiten, kämpft Uhtred um sein Geburtsrecht.

27. APRIL 2020



Noch nie in meinem Leben … – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese Coming-of-Age-Comedyserie über das Leben einer jungen US-Amerikanerin indischer Abstammung erster Generation basiert auf Mindy Kalings eigener Kindheit.

29. APRIL 2020



Foodhacks mit Nadiya Hussain – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Kochshow serviert Nadiya Hussain köstliche Kniffe, unverzichtbare Zutaten und schnelle Lieblingsgerichte – perfekt für die heutigen Familien unter Zeitdruck.

Extracurricular – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Um einem Leben in der Sackgasse zu entrinnen und sich sein Studium finanzieren zu können, taucht ein begabter Schüler in die Verbrecherwelt ein.

Drei Meter über dem Himmel – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In der Serie nach den Romanen von Federico Moccia sehnt sich Summer danach, ihrer Kleinstadt zu entfliehen und die Welt zu sehen, als sie dem Motorradfahrer Ale begegnet.

A Secret Love – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

1947 verlieben sich zwei Frauen ineinander – Pat Henschel und die Baseballspielerin Terry Donahue: trotz aller Vorurteile der Beginn einer 65-jährigen Liebesgeschichte.

Cyntoia Brown: Die Geschichte einer begnadigten Mörderin – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Nach ihrer Verurteilung zu lebenslanger Haft werfen Fragen über ihre Vergangenheit und Physiologie Zweifel über die Schuld der 16-jährigen Cyntoia Brown auf.

30. APRIL 2020



The Victims' Game – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als ein Forensiker mit Asperger-Syndrom entdeckt, dass seine entfremdete Tochter etwas mit mysteriösen Morden zu tun hat, setzt er alles aufs Spiel, um den Fall zu lösen.

The Forest of Love: Deep Cut – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein charismatischer Verbrecher und eine aufstrebende Filmcrew tauchen ein in das Leben zweier emotional verwundeter Frauen. Der Schein trügt.

Reichlich verliebt – NETFLIX FILM

Teto will sich im Konzern seines reichen Vaters beweisen. Dabei verliebt er sich in Paula und gibt sich als armer Schlucker aus. Doch seine Lüge gerät außer Kontrolle.

Dangerous Lies – NETFLIX FILM

Eine verarmte Pflegerin erbt den Besitz ihres Patienten, aber ihr neuer Reichtum ist in dunkle Geheimnisse verstrickt, die sie in ein Netz aus Betrug und Mord verwickeln.

Queen Zaza – Die letzten Drachenfänger – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Wenn die Crew des Luftschiffes Queen Zaza auf Jagd geht, stehen Drachen auf der Speisekarte. Doch bei einem Fehlschlag ist ein leerer Magen das geringste ihrer Probleme.

VERFÜGBAR AB APRIL 2020



ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 8 und 9 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Zwanzig Jahre nach ihrem Debüt unternehmen die gefeierten Mitglieder von Arashi ein neues Abenteuer, das der Welt Einblicke in ihr Leben gewährt und ihre Talente zeigt.

The Circle: Frankreich – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Auch in Frankreich müssen Teilnehmer im Kampf um den Sieg in diesem unterhaltsamen Strategiespiel entscheiden: Bleibt man sich selbst treu oder spielt man jemand anderen?

Überblick aller Lizenztitel, die bei Netflix im April 2020 starten