Netflix will Investition in DACH-Region verdoppeln

Netflix hat in Berlin sein Büro für die DACH-Region eröffnet und möchte bis 2023 rund 500 Millionen Euro in den deutschsprachigen Raum investieren.

Netflix hat am Warschauer Platz in Berlin sein neues Büro für Deutschland, Österreich und die Schweiz eröffnet und möchte 500 Millionen Euro in deutschsprachige Produktionen investieren, wie der Tagesspiegel berichtet.

Das neue Büro wurde dabei in Anwesenheit des Netflix-Gründers und Co-CEO Reed Hastings eröffnet. Hastings gab während der Eröffnung an, dass das Unternehmen bis 2023 über 500 Millionen Euro in die Produktion zu deutschsprachigen Filmen, Serien und Shows investieren möchte.

Netflix möchte Investitionen in deutschsprachigen Raum verdoppeln

„Deutschsprachige Inhalte werden auf der ganzen Welt gesehen, weshalb Deutschland, Österreich und die Schweiz für uns eine der wichtigsten Regionen weltweit ist“, sagte Hastings. Innerhalb der letzten drei Jahre seien 40 Produktionen aus der Region veröffentlicht worden, in den kommenden drei Jahren sollen daher die Investitionen verdoppelt werden. Berlin ist neben Amsterdam, London, Madrid und Paris der bereits fünfte Standort in Europa, den Netflix eröffnete.

Vom neuen Büro aus sollen etwa 80 Mitarbeiter auf rund 2500 Quadratmetern dafür sorgen, dass deutschsprachige Filme, Serien und Dokumentationen an Abonnenten aus aller Welt gestreamt werden. Vorher wurde DACH-Region viele Jahre lang aus den Niederlanden mitbetreut, nun wird diese Region von Berlin aus gesteuert.

In Berlin wird mit neuen Verfahren gedreht

Aktuell wird in Babelsberg bei Berlin derzeit die Mystery-Serie „1899“, gedreht und erzählt eine mysteriöse Geschichte von europäischen Einwanderern auf einem Schiff in Richtung der Vereinigten Staaten. Bei dem Dreh werden neue Verfahren mithilfe von LED-Screens, die mit den Kameras synchronisiert sind, verwendet. 3D-Szenen werden darüber perspektivisch in Echtzeit berechnet. Das Verfahren wurde zum ersten Mal von Disney für "The Mandalorian" eingesetzt.



