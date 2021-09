Netflix verrät Zuschauerzahlen seiner erfolgreichsten Filme und Serien

Denise Bergert

Der Streaming-Dienst Netflix veröffentlicht detaillierte Zahlen zu seinen zehn beliebtesten Filmen und Serien.

Vergrößern Die beliebtesten Serien und Filme bei Netflix. © Netflix

Üblicherweise hält sich der Streaming-Dienst Netflix mit der Veröffentlichung von Zuschauerzahlen sehr bedeckt. Im Rahmen der diesjährigen Code-Konferenz verriet Co-CEO und Chief Content Officer Ted Sarandos jedoch im Gespräch mit Kara Swisher detaillierte Zahlen zu den zehn beliebtesten Serien und Filmen des Unternehmens. Die Zahlen basieren jeweils auf den ersten 28 Tagen, an denen die Serie oder der Film auf Netflix verfügbar war. Als „gesehen“ zählt ein Film oder eine Serie bei Netflix dann, wenn sie mindestens zwei Minuten lang von einem Zuschauer angeschaut wurde.

Die Liste der erfolgreichsten Netflix-Serien wird von der ersten Staffel von „Bridgerton“ angeführt. Die Roman-Adaption zählt 82 Millionen Zuschauer. Auf dem zweiten und dritten Platz landen „Lupin“ und „The Witcher“ mit jeweils 76 Millionen Zuschauern. Zu den beliebtesten Filmen zählen „Extraction“ mit 99 Millionen Zuschauern, „Bird Box“ mit 89 Millionen und „Spenser Confidential“ mit 85 Millionen.

In einer zweiten Topliste bewertet Netflix seine erfolgreichsten Serien und Filme basierend auf der Stundenanzahl, die sie bis zu 28 Tage nach ihrem Launch auf Netflix von den Nutzern angeschaut wurden. Auch hier landet „Bridgerton“ mit 625 Millionen Stunden an der Spitze der Serien-Charts, gefolgt von „Money Heist“ Staffel 4 und „Stranger Things“ Staffel 3. An den Filmcharts steht „Bird Box“ mit 282 Millionen Stunden an der Spitze. Auf Platz zwei und drei landen „Extraction“ und „The Irishman“. Derartige Zahlen wird Netflix in Zukunft wohl häufiger veröffentlichen. „Wir versuchen, für den Markt, die Talente und alle anderen transparenter zu sein“ , erklärte Sarandos.