Netflix und Youtube reduzieren Videoqualität wegen Coronavirus in Europa

Netflix und Youtube leisten einen Beitrag zur Entlastung des Internet-Netzwerks während der aktuellen Coronavirus-Krise.

Vergrößern Netflix reduziert die Videoqualität in Europa um 25 Prozent © pixinoo / Shutterstock.com

Nach Netflix will nun auch Youtube wegen der Coronavirus-Pandemie die Qualität der Videostreams innerhalb der Europäischen Union reduzieren. Damit soll die Internet-Infrastruktur entlastet werden. Die Internet-Nutzung ist massiv gestiegen, nachdem viele Menschen derzeit im Home Office arbeiten müssen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv meldet, reagiert auch Youtube damit auf die Bitte des EU-Kommissars Thierry Breton, der Streaming-Dienste zur Reduzierung der Videoqualität aufgefordert hatte. Ein Großteil des Datenverkehrs wird durch Streaming verursacht. Gegenüber Reuters erklärte Youtube-Mutter Alphabet: "Wir verpflichten uns, den gesamten Datenverkehr in der EU vorübergehend standardmäßig Standardqualität umzustellen."

Ursprüngliche Meldung vom 20.3., 09.45 Uhr: Netflix reduziert vorerst innerhalb der EU die Videoqualität seiner Inhalte um 25 Prozent. Durch die geringere Bitrate soll die Datenmenge verringert werden, die bei der Nutzung von Netflix verursacht wird. Die neue Regel gilt zunächst für 30 Tage und soll die Internet-Infrastruktur innerhalb der Europäischen Union entlasten. Laut Angaben von Netflix sollen die Nutzer weiterhin die Streaming-Inhalte in einer "guten Qualität" ansehen können.



Die Internet-Nutzung in Europa ist in den letzten Tagen massiv angestiegen, nachdem in ganz Europa die Bevölkerung aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihre soziale Kontakte massiv einschränken muss. Deutsche Provider betonten zwar in den letzten Tagen, dass keine Gefahr für die Verfügbarkeit des Internets bestehe , dennoch hatte die EU-Kommission in dieser Woche die Sorge darüber geäußert, dass die Infrastruktur des Internets überlastet werden könnte.

Der für den Internet-Markt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton hatte daher nach einem Telefongespräch mit Netflix-Chef Reed Hastings die Streaming-Dienst-Anbieter dazu aufgefordert, die von ihnen angebotene Videoqualität zu reduzieren, um damit den durch sie verursachten Datenverbrauch zu begrenzen. "Streaming-Plattformen, Telekommunikationsbetreiber und Nutzer, wir alle haben eine gemeinsame Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, um das reibungslose Funktionieren des Internets während des Kampfes gegen die Virusverbreitung zu gewährleisten", so Breton.

Bei 4K-Inhalten empfiehlt Netflix eine Verbindung mit 25 Megabits pro Sekunde. Bei HD-Qualität sind es dagegen nur noch 5 Megabit pro Sekunde und bei der Standardauflösung sogar nur noch 3 Megabit pro Sekunde. Durch die Reduzierung der Videoqualität kann die übertragene Datenmenge massiv gesenkt werden.

