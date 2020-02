Netflix und Samsung schließen Bündnis für Galaxy-Smartphones

Michael Söldner

Durch eine Kooperation mit Netflix sollen Galaxy-Nutzer bald Bonusinhalte auf ihrem Smartphone erhalten.

Vergrößern Netflix und Samsung wollen eine enge Kooperation eingehen. © netflix.de

Der südkoreanische Hersteller Samsung kündigt eine engere Zusammenarbeit mit dem Steaming-Anbieter Netflix an. Die Kooperation betrifft die schon angebotene Netflix-App auf Smartphpones der Galaxy-Reihe. Nach Angaben von Netflix soll die Partnerschaft die Streaming-Erfahrung auf Smartphones von Samsungs verbessern. Konkret soll es sich dabei um Bonusinhalte zu Netflix-Produktionen wie Narcos, Elite und das kommende Netflix Is a Joke handeln. Ein Teil dieser Inhalte soll werbewirksam mit einem Galaxy S20 gefilmt werden. Zu finden sind die Inhalte später unter Samsung Daily oder in den Samsung Channels.

Viele Smartphone-Nutzer weltweit vertrauen auf die Geräte von Samsung. Netflix hingegen konnte für seinen kostenpflichtigen Streaming-Dienst schon 167 Millionen Nutzer gewinnen. Die Kooperation könnte also eine recht große Zielgruppe betreffen. Speziell die zunehmende Konkurrenz durch Disney Plus, Apple TV Plus und HBO Max setzt Netflix jedoch unter Druck. Bonusinhalte für einen Teil der Kundschaft könnten sich hier als lohnendes Alleinstellungsmerkmal erweisen. Außerdem könnten Samsung und Netflix ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen und auch das Abomodell teilweise zusammenführen. Davon war in der Ankündigung aber noch nicht die Rede.

