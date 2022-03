Netflix setzt jetzt Preiserhöhung um - vorerst nur in USA

Hans-Christian Dirscherl

Netflix setzt seine jüngst angekündigte Preiserhöhung um. Derzeit scheinen deutsche Kunden noch nicht betroffen zu sein.

Vergrößern Netflix setzt Preiserhöhung vor - vorerst nur in USA © Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com

Netflix setzt in den USA seine bereits angekündigte Preiserhöhung jetzt und in den nächsten Wochen um, wie die IT-Nachrichtenseite The Verge berichtet . In den USA zahlen die Kunden jetzt für Netflix Basic (ein Empfangsgerät und ohne HD-Auflösung) 9,99 US-Dollar. Vor der Preiserhöhung waren es 8,99 Dollar. Bis 2019 kassierte Netflix dafür 8 Dollar.

Netflix Standard (zwei Empfangsgeräte und HD-Auflösung) kostet jetzt 15,49 Dollar. Zuvor betrug der Preis 13,99 Dollar. Netflix Standard wurde anders als Netflix Basic im gleichen Zeitraum aber bereits mehrmals erhöht.

Netflix Premium (vier Empfangsgeräte und 4K-Auflösung) schlägt nun sogar mit 19,99 Dollar zu Buche - das sind umgerechnet rund 18,13 Euro. Vor der jüngsten Preiserhöhung verlangte Netflix 17,99 Dollar für sein Premium-Abo. Auch bei Netflix Premium gab es in der Vergangenheit mehrere Preiserhöhungen, wie The Verge hier sehr schön in einer Grafik zeigt.

Netflix versucht die Preiserhöhung unter anderem damit zu begründen, dass es immer mehr Inhalte anbieten würde.

Die Lage in Deutschland

Für Deutschland liegen noch keine Informationen für eine geplante Preiserhöhung vor. Die letzte Preiserhöhung in Deutschland liegt schon etwas länger zurück. Derzeit kostet Netflix Basic hierzulande 7,99 Euro. Für Netflix Standard muss man 12,99 Euro abdrücken und für Netflix Premium 17,99 Euro. Die für Deutschland geltenden Preise finden Sie hier. In Irland dagegen müssen Kunden sogar fast 21 Euro für Netflix Premium zahlen.



