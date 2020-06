Netflix schaltet praktische Neuerung frei

Panagiotis Kolokythas

Netflix spendiert der "Weiterschauen"-Funktion eine von Nutzern häufig gewünschte Verbesserung. Allerdings gibt es eine Einschränkung.

Netflix bietet den Nutzern nun mehr Kontrolle darüber an, was in der "Weiterschauen"-Liste angezeigt wird. Es dürfen endlich Einträge manuell gelöscht werden, eine Funktion, die sich in der Vergangenheit die Netflix-Nutzer häufig gewünscht haben. Zumindest in der Netflix-App für Android ist die Neuerung bereits verfügbar. In der App für iOS und der Web-Oberfläche von Netflix konnten wir die Änderung dagegen noch nicht sichten, dort dürfte sie dann aber schon bald ebenfalls folgen.



Android-Nutzer, die die Netflix-App über den Google Play Store aktualisieren, sehen die Verbesserung, wenn sie zur "Weiterschauen"-Liste herunterscrollen, in der Netflix alle Filme und Serien auflistet, die man schon angefangen hat anzuschauen. Neben dem "i"-Icon erscheinen nun auch drei untereinander liegende Punkte, über die man zu weiteren Optionen für einen "Weiterschauen"-Eintrag gelangt. Über "Aus Reihe entfernen" kann der Inhalt dann aus der "Weiterschauen"-Auflistung entfernt werden und die Änderung wird gleich mit allen Geräten synchronisiert, auf denen man Netflix nutzt.

Ebenfalls praktisch: Über das "..."-Menü können Sie auch einen Film oder eine Serien-Episode schneller und bequemer direkt herunterladen und müssen nicht mehr zu den Infos zum Inhalt wechseln. Außerdem können Sie über das neue Menü eine Bewertung für einen Netflix-Inhalt abgeben. Dazu stehen wie gewohnt die Einträge "Gefällt mir" oder "Nichts für mich" zur Auswahl.

Zusammenfassend: Die neue Funktion bei Netflix hilft den Nutzern dabei, die "Weiterschauen"-Liste aufzuräumen. Wer einfach keine Lust mehr hat, einen Film oder eine Episode anzuschauen, kann diese nun einfach entfernen.



