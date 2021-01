Netflix produziert Serie zu Tomb Raider

Denise Bergert

Streaming-Dienst Netflix und Legendary planen eine Anime-Serie zur aktuellen Spiele-Trilogie von "Tomb Raider".

Vergrößern Lara Croft bekommt einen TV-Auftritt bei Netflix. © Square Enix

Nach "Resident Evil" bekommt nun auch die "Tomb Raider"-Reihe eine Anime-Serie beim Streaming-Dienst Netflix. Das kündigte das Unternehmen in dieser Woche über den Micro-Blogging-Dienst Twitter an. Produziert wird die Serie von der US-amerikanischen Produktionsfirma Legendary Pictures. Netflix wird sie nach der Fertigstellung exklusiv im Stream anbieten.

Die Handlung der Serie ist nach den Gehnissen der Reboot-Trilogie "Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" und "Shadow of the Tomb Raider". Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Abenteurerin Lara Croft, die die Welt auf der Suche nach Artefakten bereist. Als Drehbuch-Autorin und ausführende Produzentin ist Tasha Huo an dem Projekt beteiligt. Sie arbeitet ebenfalls an "The Witcher: Blood Origin", einem Spinoff zur "The Witcher"-Serie mit Henry Cavill.

Lara Croft unternahm ihren letzten Ausflug außerhalb der Videospiel-Reihen in der Kino-Adaption von 2018. Hier spielte Alicia Vikander die junge Lara Croft. Details zum Cast und den Sprechern für die neue Netflix-Serie sind leider noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, wann "Tomb Raider" bei Netflix verfügbar sein wird.