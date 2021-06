Netflix kooperiert mit Steven Spielberg

Denise Bergert

Die Produktionsfirma Amblin Partners wird jährlich mehrere Spielfilme für den Streaming-Dienst Netflix produzieren.

Vergrößern Netflix kooperiert mit Amblin Partners. © Netflix

Netflix hat eine Partnerschaft mit Amblin Partners geschlossen. Das Film- und TV-Studio wird von Steven Spielberg geleitet. Im Rahmen der Kooperation wird Amblin Partners mehrere Filme pro Jahr für Netflix produzieren. Ob Steven Spielberg bei einigen von ihnen auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, ist noch unklar.

„Bei Amblin wird das Geschichtenerzählen für immer im Zentrum von allem stehen, was wir tun, und von dem Moment an, als Ted (Netflix-Co-CEO) und ich anfingen, über eine Partnerschaft zu sprechen, war es mehr als klar, dass wir eine großartige Möglichkeit haben, gemeinsam neue Geschichten zu erzählen und das Publikum auf neue Weise zu erreichen. Dieser neue Weg für unsere Filme, neben den Geschichten, die wir weiterhin mit unserer langjährigen Familie bei Universal und unseren anderen Partnern erzählen, wird für mich persönlich unglaublich erfüllend sein, da wir ihn gemeinsam mit Ted beschreiten können, und ich kann es kaum erwarten, mit ihm, Scott und dem gesamten Netflix-Team loszulegen,“ erklärt Spielberg in einer offiziellen Mitteilung .

Amblin Partners hatte in der Vergangenheit bereits mit Netflix zusammengearbeitet und den Spielfilm „The Trial of the Chicago 7“ als Netflix-Original produziert. Aktuell dreht Amblin für Netflix das Biopic „Maestro“ über den Musical-Komponisten Leonard Bernstein mit Bradley Cooper in der Hauptrolle sowie als Regisseur. Auf wie viele Jahre die aktuelle Partnerschaft angelegt ist, gibt das Unternehmen nicht bekannt. Details zu den geplanten Filmen bleiben Amblin und Netflix ebenfalls schuldig.