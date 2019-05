Netflix im Juni 2019: Black Mirror, Dark und Designated Survivor

Panagiotis Kolokythas

Im Juni starten auf Netflix gleich mehrere neue Staffeln spannender Serien: Darunter die fünfte Staffel von Black Mirror.

Vergrößern Im Juni 2019 auf Netflix: Die fünfte Staffel von Black Mirror © Netflix

Serien-Fans erhalten im Juni 2019 auf Netflix mit diversen neuen Staffeln spannender Serien neues Streaming-Futter.

So startet bereits am 5. Juni die fünfte Staffel von Black Mirror. Am 7. Juni folgt die dritte Staffel der Kiefer-Sutherland-Serie Designated Survivor. In die zweite Staffel geht die erste deutsche Netflix-Original-Serie Dark am 21. Juni. Hinzu kommen die neuen Staffeln von 3%, Happy, Marvel´s Jessica Jones und viele weitere neue Serien und Filme.

Neue Netflix-Original-Serien im Juni 2019

5.6.2019: Black Mirror - Staffel 5

Ein Videospiel hinterlässt Spuren an einer Freundschaft, eine Geiselnahme hält die sozialen Medien in Atem, ein Mädchen freundet sich mit einer KI-Version ihres Idols an.

5.6.2019: Happy! - Staffel 2

Mehr oder weniger abstinent tut sich Nick mit seiner Rolle als engagierter Familienvater zur Osterzeit eher schwer. Seine inneren Dämonen sind ihm stets auf den Fersen.

7.6.2019: Designated Survivor - Staffel 3

Mit dem Beginn von Kirkmans Wahlkampagne wird es ernst. Ethische Dilemmas, internationale Zwischenfälle und eine neue Terrorbedrohung in der Heimat sorgen für Probleme.

7.6.2019: Stadtgeschichten

Mary-Ann ist im besten Alter und kehrt nach San Francisco und zu ihren exzentrischen Freunden zurück. Die Serie mit Laura Linney basiert auf Büchern von Armistead Maupin.

7.6.2019: 3% - Staffel 3

Michele erschafft im Inland einen idyllischen Unterschlupf, der allen offensteht. Doch eine Krise zwingt sie, selbst einen Selektionsprozess zu entwerfen.

21.6.2019: Dark - Staffel 2

Der Beginn des apokalyptischen letzten Zyklus rückt näher und die Familien in Winden erkennen, dass ihnen beim Schicksal ihrer Welt eine entscheidende Rolle zukommt.

Juni 2019: Marvel´s Jessica Jones - Staffel 3

Während Jessica einen gerissenen Serienmörder jagt, bedient sich Trish ihrer neuen Kräfte. Malcolm steht vor einem moralischen Dilemma.

Netflix-Filme

7.6.2019: Elisa und Marcella

Der Film nach wahren Begebenheiten handelt von Elisa Sánchez Loriga, die sich 1901 in Spanien als Mann ausgibt, um ihre Geliebte Marcela Gracia Ibeas heiraten zu können.

14.6.2019: Murder Mystery

Als ein Milliardär ermordet wird, gelten ein New Yorker Polizist und seine Frau als Hauptverdächtige, nachdem sie während ihres Europa-Urlaubs auf dessen Jacht waren.

28.6.2019: Shaft

Nach dem verdächtigen Tod seines besten Freundes wendet sich der frischgebackene FBI-Agent John Shaft Jr. notgedrungen an seinen legendären Vater, den er kaum kennt.

Netflix-Original-Anime

14.6.2019: Aggretsuko - Staffel 2

Von ihrer sich ständig einmischenden Mutter bis hin zu einem albtraumhaften neuen Kollegen – Retsuko hat genug Material, um in ihren Karaoke-Einlagen Wut abzulassen.

24.6.2019: Forest of Piano - Staffel 2

Kai und Shuhei bereiten sich nach der ersten Phase des Chopin-Wettbewerbs auf die nächste Runde vor und setzen sich mit der Frage auseinander, warum sie Klavier spielen.

28.6.2019: 7Seeds

Als Natsu nach einer apokalyptischen Katastrophe erwacht, erfährt sie, dass sie im Rahmen einer Initiative zur Sicherung des Überlebens der Menschheit eingefroren wurde.

Netflix-Original-Dokumentationen

7.6.2019: The Black Godfather

Dieser Dokumentarfilm nimmt das Leben und das Vermächtnis des US-amerikanischen Musikmanagers, Unternehmers und Filmproduzenten Clarance Avant unter die Lupe.

12.6.2019: Rolling Thunder Revue - A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Martin Scorseses Filmerlebnis über Bob Dylans Tournee „Rolling Thunder Revue“ im Herbst 1975 lässt Wahrheit und Mythos miteinander verschwimmen.

19.6.2019: The Edge of Democracy

In einer Melange aus Dokumentation und persönlichen Memoiren erörtert Petra Costa die anhaltenden Auswirkungen von Brasiliens konfliktreicher Geschichte auf ihre Familie.

Neue Serien auf Netflix (Highlights)

15.6.2019: The Americans - Staffel 5

16.6.2019: Modern Family - 8. Staffel

29.6.2019: Rupaul´s Drag Race All Stars - 4. Staffel

30.6.2019: Versailles - Staffel 3

30.6.2019: Glee - alle Staffeln

Neue Film-Highlights auf Netflix

1.6.2019: Mission Impossible Rogue Nation

2.6.2019: The Equalizer

11.6.2019: Spider-Man Homecoming

19.6.2019: Dunkirk

27.6.2019: Baby Driver

Alle neuen Lizenz-Titel bei Netflix im Juni 2019