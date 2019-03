Netflix im April 2019: Unser Planet und vieles mehr

Ab 5.4.: Chilling Adventures of Sabrina

In Teil 2 setzt sich Sabrina mit ihrer dunklen Seite auseinander, lernt mehr über ihr Vorfahren und kämpft darum, ihre Freundschaften in der Welt der Sterblichen aufrecht zu erhalten. Sie findet sich in einer Dreiecksbeziehung mit dem attraktiven Hexer Nicholas Scratch und dem bodenständigen, menschlichen Harvey Kinkle wieder. Währenddessen versuchen der dunkle Lord, Madam Satan und Father Blackwood weiter, in Greendale und dem Spellman-Haushalt Chaos zu stiften – mit diesem Vorhaben sind sie allerdings nicht allein. Wenn der Teufel seine Hände im Spiel hat, wird alles in Frage gestellt: Beziehungen, wahre Absichten und die eigene Identität.