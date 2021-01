Netflix für Android mit besserer Audio-Qualität

Panagiotis Kolokythas

Netflix verbessert bei seiner Android-App die Audio-Qualität massiv: Von "Studio-Qualität" ist die Rede.

Vergrößern Netflix verbessert die Sound-Qualität der Android-App © Netflix

Filme und Serien, die man sich auf Netflix auf einem Android-Gerät anschaut, klingen fortan deutlich besser als bisher. Das erklärt jedenfalls Netflix in einem Blog-Beitrag. Die Android-App von Netflix werde entsprechend aktualisiert und Audio werde nun im Format xHE-AAC gestreamt. Damit sei bis zu Studio-Qualität möglich.

Die Abkürzung xHE-AAC steht für "Extended HE-AAC with MPEG-D DRC. Unterstützt werden alle Android-Geräte ab Android 9. Durch die variable Audio-Bitrate könne die Audioqualität verbessert werden, abhängig davon, wie schnell die aktuell vom Nutzer verwendete Internetverbindung ist. Eine adaptive Video-Bitrate sei schon seit Jahren im Einsatz, während die Audio-Bitraten bisher vor allem aufgrund von Codec-Limitierungen fix waren.



"Mit seiner Fähigkeit, die Verständlichkeit in lauten Umgebungen zu verbessern, sich an variable Mobilfunkverbindungen anzupassen und auf Studioqualität zu skalieren, wird xHE-AAC ein klanglicher Genuss für Mitglieder sein, die auf diesen Geräten streamen", verspricht Netflix. Hinzu komme eine verbesserte Lautstärkereglung, die ruckartige Lautstärkeänderungen verhindere und laute Umgebungen kompensieren.

Netflix will xHE-AAC in seiner App auch für weitere Plattformen ausliefern, die diesen neuen Codec unterstützen. "Netflix ist stets bestrebt, seinen Mitgliedern das beste Erlebnis zu bieten, und zwar in jeder Hörumgebung. Wenn Sie also das nächste Mal 'The Crown' erleben, machen Sie sich bereit, in das Geschehen einzutauchen und nicht zum Lautstärkeregler oder zu den Ohrstöpseln greifen zu müssen", heißt es abschließend in dem Netflix-Blog-Beitrag.