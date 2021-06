Netflix eröffnet Online-Store für Merchandise

Denise Bergert

Im neuen Netflix-Online-Shop gibt es Fan-Artikel zu Netflix-Serien und -Filmen. Vorerst jedoch nur in den USA.

Vergrößern Netflix verkauft jetzt auch Fan-Artikel. © Netflix

Der Streaming-Dienst Netflix hat in dieser Woche einen eigenen Online-Shop eröffnet. Hier werden künftig Merchandise und Fan-Artikel zu Netflix-Serien und Filmen verkauft. Das Angebot ist derzeit jedoch noch recht übersichtlich. Aktuell hat Netflix eine Kooperation mit dem Label Hypland. Der junge Designer Jordan Bentley hat eine Modelinie zur Anime-Serie „Yasuke“ entworfen. Die Hypland x Yasuke Collection beinhaltet unterschiedliche T-Shirts und Hoodies mit Logo- und Grafik-Prints sowie Schmuck. Die Preise liegen zwischen 30 und 95 US-Dollar. Eine weitere Anime-Kollektion bietet der Netflix-Shop in Form von Beams x Eden an. Hier finden sich schlichte T-Shirts, Logo-Caps und Longsleeves. In Zukunft soll es unter anderem auch Fan-Artikel zu den Serien Lupin und Stranger Things geben.

Verantwortlich für den neuen Online-Shop zeichnet Netflix-Manager Josh Simon. Er war bislang unter anderem für Nike tätig und ist seit März 2020 bei Netflix beschäftigt. Er steuerte in den vergangenen Monaten unter anderem Merchandise-Verkaufsaktionen mit Netflix-Artikeln bei Target, Walmart und Amazon. Aktuell ist der Netflix-Online-Shop nur in den USA verfügbar. Wann und ob der Verkauf auch in Deutschland starten wird, ist noch nicht bekannt.