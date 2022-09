Netflix Tudum 2022: Die Highlights am 24. September

Denise Bergert

Am morgigen Samstag findet mit dem Netflix Tudum 2022 wieder das globale Fan-Event des Streaming-Dienstes statt.

Vergrößern Morgen findet wieder das Netflix-Fan-Event Tudum statt. © Netflix

Der Streaming-Dienst Netflix veranstaltet am morgigen Samsung mit dem Tudum 2022 wieder sein globales Fan-Event. Über Youtube kann die Online-Veranstaltung live mitverfolgt werden. Zu sehen gibt es eine Reihe von Trailern zu Serien und Filmen sowie Interviews mit den Darstellern.

Neue Serien bei Netflix

Zu den Highlights zählen ein Interview mit Henry Cavill, der Neuigkeiten zu Season 3 von “The Witcher“ verkündet. Neue Details gibt es auch zur Spin-Off-Serie “The Witcher: Blood Origin“, die von den Darstellern Michelle Yeoh, Sophia Brown und Laurence O’Fuarain vorgestellt wird. Neben “The Witcher“ geht es auch für andere Netflix-Serien in eine weitere Runde. So erhalten Fans von “Elite“ einen Blick auf Staffel 6. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit dem Cast aus “Bridgerton“ Season 3 und “Stranger Things“ Season 4. Neue Serien stehen mit “1899“ von den Machern von “Dark“, “Berlin“, “Wednesday“ und “Queen Charlotte“ in den Startlöchern.

Neue Filme bei Netflix

Netflix arbeitet auch an zahlreichen neuen Filmen. Einen Ausblick liefern unter anderem Gal Gadot auf “Heart of Stone“ und Rian Johnson auf “Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Jason Momoa präsentiert einen ersten Clip zu seinem neuen Film “Slumberland“ und Reese Witherspoon und Ashton Kutcher zeigen ihre neue Rom-Com “Your Place Or Mine“. Guillermo del Toro nimmt Fans mit hinter die Kulissen des Animationsfilms “Pinocchio“ und Jennifer Lopez präsentiert ihren neuen Film “The Mother“. Neuigkeiten sind außerdem von Jamie Foxx und “Enola Holmes 2“ zu erwarten.

Der Stream von Netflix Tudum 2022 startet am morgigen Samstag um 19 Uhr auf Youtube . Einen Ausblick gibt es auf 120 Netflix-Produktionen. Der Stream ist in 29 Sprachen verfügbar.