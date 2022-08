Netflix: So viel könnte das Werbe-Abo kosten

Denise Bergert

Netflix will noch in diesem Jahr ein werbefinanziertes Abo einführen. Der Monatspreis könnte zwischen 7 und 9 US-Dollar liegen.

Vergrößern Das Netflix-Werbe-Abo könnte zwischen 7 und 9 Dollar im Monat kosten. © Netflix

Noch in diesem Jahr will Netflix in einigen Ländern ein günstigeres Abo einführen, das durch Werbeeinblendungen finanziert wird. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, könnten sich die monatlichen Kosten für dieses neue Abo auf 7 bis 9 US-Dollar belaufen. Abhängig davon, für welches Abo sie sich bislang entschieden haben, könnte das für einige Netflix-Abonnenten eine Ersparnis zwischen 2 und 12 US-Dollar im Monat bedeuten. In den USA bietet Netflix derzeit Abos für 9,99 US-Dollar, 15,49 US-Dollar und 19,99 US-Dollar an.

Abstriche beim Werbe-Abo

Für die Ersparnis bei der monatlichen Abo-Gebühr müssen Nutzer einige Abstriche in Kauf nehmen. So wird es den Mutmaßungen zufolge nicht möglich sein, Serien und Filme zum offline schauen herunterzuladen. Es könnten zur Einführung des Abos zudem einige Inhalte fehlen, die in den anderen Abos zur Verfügung stehen. Laut Bloomberg plant Netflix außerdem durchschnittlich vier Minuten Werbung pro Stunde anzuzeigen. Diese soll am Anfang und in der Mitte von Serien und Filmen untergebracht werden. Bei Inhalten für Kinder und bei Originalfilmen von Netflix soll hingegen keine Werbung eingeblendet werden.

Netflix will Details noch nicht bestätigen

Gegenüber dem IT-Magazin The Verge wollte Netflix die Details aus dem Bloomberg-Bericht nicht bestätigen. Der Artikel beinhalte lediglich “Spekulationen“, so Netflix. Grund für die Einführung des Webe-Abos ist der Umstand, dass Netflix in diesem Jahr erstmals einen Abonnenten-Rückgang verbuchen musste. Mit der günstigeren Abo-Option sollen wieder neue potenzielle Kunden für den Streaming-Dienst begeistert werden. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich jedoch erst zeigen müssen.