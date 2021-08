Netflix: Schumacher-Doku startet im September

Denise Bergert

Am 15. September 2021 startet auf Netflix eine Dokumentation über Rennsport-Legende Michael Schumacher.

Vergrößern Auf Netflix ist ab September eine Doku über Michael Schumacher verfügbar. © Sandra R. Barba/shutterstock.com

Nach langem Warten, startet am 15. September 2021 nun die Dokumentation „Schumacher“ beim Streaming-Dienst Netflix. Das teilte Schumachers Management am Wochenende mit, berichtet die Welt . In der Dokumentation über die Formel-1-Legende kommen den den Angaben zufolge auch Schumachers Frau Corinna und die beiden Kinder Mick und Gina „in sehr persönlichen Interviews“ zu Wort. Laut Managerin Sabine Kehm sei der Dokumentarfilm „das Geschenk seiner Familie an den geliebten Ehemann und Vater“. Ursprünglich sollte die Doku bereits Ende 2019 ausgestrahlt werden.

„Schumacher“ erzählt die Erfolgsgeschichte der Rennlegende. Für Interviews konnten Wegbegleiter wie der ehemalige Ferrari-Teamchef Jean Todt und Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone gewonnen werden. Michael Schumacher hatte bei einem Skiunfall Ende 2013 ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seitdem wird er von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Details zu seinem Gesundheitszustand gibt es nicht. Seit 1995 ist Schumacher mit Frau Corinna verheiratet. Die beiden gemeinsamen Kinder Gina und Mick sind 24 und 22 Jahre alt. Sohn Mick fährt seit 2021 ebenfalls in der Formel 1.