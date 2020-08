Netflix: Schluss mit Gratis-Probemonat in Deutschland

Hans-Christian Dirscherl

Schluss mit gratis: Netflix hat für Nutzer aus Deutschland den kostenlosen Probemonat abgeschafft.

Vergrößern Netflix schafft Gratis-Probemonat ab

Netflix hat den kostenlosen Testmonat abgeschafft. Auf der entsprechenden FAQ-Seite von Netflix steht mittlerweile:



„Ein kostenloser Probezeitraum ist nicht verfügbar, Sie können sich aber trotzdem registrieren und die vielen Vorteile genießen, die Netflix Ihnen bietet. Es gibt keine Verträge, keine Kündigungsgebühren und keine Verpflichtungen. Sollte Ihnen Netflix nicht zusagen, können Sie Ihr Abo jederzeit online ändern oder kündigen."



Das war bis vor kurzem anders, Netflix bot Interessierten zum Reinschnuppern in sein Angebot einen Gratis-Probemonat an. Sie konnten damit bis zu 30 Tage Netflix vollkommen kostenlos nutzen. Zwar mussten Sie bei der Anmeldung bereits Ihre Zahlungsmethode angeben, doch wenn Sie rechtzeitig gekündigt haben, buchte Netflix nichts ab, obwohl Sie das Streamingangebot einen Monat lang genutzt haben. Ihre Zahlungsdaten merkte sich Netflix, damit Sie den kostenlosen Monat nicht mehrmals hintereinander beziehungsweise regelmäßig und sozusagen dauerhaft abonnieren. Theoretisch gab es natürlich die Möglichkeit, für jede neue Anmeldung zum Gratis-Probemonat eine neue, andere Zahlungsmethode anzugeben und diese dann einen Monat lang zu nutzen. Allerdings war das laut den Nutzungsbedingungen nicht erlaubt.



Klickt man auf den auf einigen Netflix-Unterseiten immer noch vorhandenen Button „30 Tage kostenlos ausprobieren“, so landet man auf der Abo-Anmeldeseite ohne Gratis-Monat.



Wenn Sie auf der entsprechenden FAQ-Seite aber statt Deutschland Österreich, die Schweiz oder die USA auswählen, dann erscheint durchaus noch der Hinweis auf den kostenlosen Probemonat. Netflix hat also offensichtlich den Gratis-Monat nicht global abgeschafft, sondern für einige Staaten beibehalten.



Nutzer aus Österreich können also noch einen Monat lang Netflix kostenlos ausprobieren. Dafür müssen die österreichischen Netflix-Fans aber in einen anderen sauren Apfel beißen: Netflix erhöht Abo-Preise in Österreich.



Netflix-Konkurrent Disney+ hatte bis Mitte Juni 2020 zumindest eine Gratis-Testwoche angeboten, diese aber dann ebenfalls abgeschafft.



