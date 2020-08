Netflix-Promotion: Serien und Filme kostenlos schauen

Denise Bergert

Der Streaming-Dienst Netflix will mit kostenlosen Filmen und Serien-Episoden neue Nutzer anlocken.

Netflix lockt neue Nutzer mit kostenlosen Inhalten. © Netflix

Im Rahmen einer aktuellen Promotion-Aktion stellt Netflix einige Filme und Serien-Episoden kostenlos zur Verfügung. Die Inhalte können laut dem Streaming-Dienst über den Web-Browser am PC sowie über den mobilen Browser auf Android-Geräten angeschaut werden. Browser unter Apples mobilem Betriebssystem iOS werden Netflix zufolge nicht unterstützt.

In Deutschland besteht das Promotion-Angebot hauptsächlich aus Serien, deren erste Episode jeweils kostenlos angeboten wird. An Bord sind Stranger Things, die spanische Teeny-Serie Élite, die Animationsserie The Boss Baby: Wieder im Geschäft, die Drama-Serie When They See Us, die Reality-TV-Show Liebe macht blind, die Doku-Serie Unser Planet und die Sitcom Grace and Frankie. Wer nach der ersten Episode Lust auf mehr bekommt, muss ein Netflix-Abo abschließen, um auch die übrigen Folgen einer Staffel anschauen zu können.

Die aktuellen Aktion hält auch eine kleine aber feine Auswahl an Filmen bereit. Darunter finden sich der Horror-Thriller Bird Box, in dem sich Sandra Bullock nach der Apokalypse auf eine Odyssee des Grauens begibt. Kostenlos gibt es außerdem das Oskar-nominierte Drama Two Popes sowie die Komödie Murder Mystery.