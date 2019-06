Netflix: Newsfeed soll beim Entdecken neuer Serien helfen

Denise Bergert

Netflix testet eine neues Feature, mit dem App-Nutzer neue Serien beim Streaming-Dienst entdecken können.

Vergrößern Der Netflix-Newsfeed ist noch nicht für alle Nutzer verfügbar. © Variety

Der Streaming-Anbieter Netflix testet derzeit ein neues Feature mit ausgewählten Nutzern der Netflix-App. Bei der Funktion handelt es sich um einen neuen Newsfeed, der optisch an die Foto-Community Instagram erinnert. Mit einem Fingertipp auf den Menüpunkt Extras präsentiert Netflix neue Serien und kommende Releases mit Bilder-Galerien und Trailern. Anhand von großformatigen Bild- und Video-Inhalten können sich Netflix-Nutzer über ihre aktuellen Lieblingsserien informieren und erfahren, welche Shows demnächst beim Streaming-Anbieter laufen. Die unterschiedlichen Inhalte können auf Wunsch per Fingertipp auf die persönliche Favoritenliste gesetzt oder mit anderen Diensten geteilt werden. Wann genau das neue Feature für alle Netflix-App-Nutzer verfügbar sein wird, ist bislang noch unklar.

Im Juni hat Netflix wieder einige Serien-Highlights im Programm . So startet am 5. Juni unter anderem die mittlerweile fünfte Staffel der sozialkritischen Episoden-Serie Black Mirror. Am 21. Juni läuft dann die zweite Staffel der deutschen Mystery-Produktion Dark an. Mit Baby Driver, Dunkirk, The Equalizer, Spider-Man Homecoming und Mission Impossible: Rogue Nation kommen auch Film-Fans auf ihre Kosten.