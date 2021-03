Netflix: Neue Filme & Serien im April 2021

Denise Bergert

Auch im April wartet Streaming-Anbieter Netflix wieder mit zahlreichen neuen Filmen und Serien auf.

Vergrößern Neue Filme und Serien bei Netflix. © Netflix

Streaming-Anbieter Netflix veröffentlicht auch im April wieder zahlreiche neue Filme und Serien. Fantasy-Fans können sich unter anderem auf "Shadow and Bone" mit Ben Barnes freuen. Am 2. April geht außerdem die BBC-Miniserie "The Serpent" über einen bekannten Serienmörder online. Bei den Filmen warten unter anderem der Horror-Streifen "Things Heard and Seen" mit Amanda Seyfried und die Romanverfilmung "Concrete Cowboy" mit Idris Elba. Alle Filme und Serien mit den jeweiligen Netflix-Startterminen finden sich in der folgenden Übersicht:

Serien:

Ab 1. April

Krasse Pranks (Staffel 2)

Kleider-Geschichten

Ab 2. April

Die Schlange (The Serpent)

Ab 5. April

Familienanhang: Staffel 3

Ab 7. April

Schnelles Geld

The Big Day

The Wedding Coach

Der größte Kunstraub der Geschichte (This is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist)

Ab 8. April

Yakuza goes Hausmann (The Way of the Househusband)

Jojo’s Bizarre Adventure (Staffel 3)

Ab 14. April

Dad Stop Embarrassing Me!

Ab 16. April

Arlo, der Alligatorjunge

Ab 21. April

Zero

Ab 23. April

Shadow and Bone: Legenden der Grisha

Ab 29. April

Yasuke

Ab 30. April

The Innocent (Kein Friede den Toten)



Filme:

Ab 1. April

Der weiße Junge

Die Frau des Zeitreisenden

Freunde mit gewissen Vorzügen

Tersanjung: The Movie

Coven of Sisters

Die Entdeckung der Unendlichkeit

Ein Mann zu jeder Jahreszeit

Unbroken

Ride Along

Jack and the Giants

Duplicity

Der tierisch verrückte Bauernhof

S.W.A.T.: Firefight

Ab 2. April

Concrete Cowboy

Just Say Yes

Madame Claude

Sky High

Ab 5. April

Coded Bias

Ab 9. April

Thunder Force

Night in Paradise

Have You Ever Seen Fireflies?

Ab 10. April

The Stand In

Ab 15. April

Ride or Die

Ab 29. April

Things Heard and Seen

Ab 30. April