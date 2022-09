Netflix-Kosten: Abo-Preise auf einen Blick – und so sparen Sie

Panagiotis Kolokythas

Hier finden Sie alle Infos zu den Preisen für ein Netflix-Abo. Und wir verraten, wie Sie Geld sparen können.

Vergrößern So viel kostet das Abo bei Netflix und so können Sie sparen © Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Netflix bietet ein üppiges Angebot an – auch exklusiven – Serien und Filmen. Wer den Dienst nutzen möchte, der muss ein Abo abschließen und zahlt jeden Monat bis zur Beendigung des Abos (siehe auch: Netflix richtig kündigen - so geht’s ). Doch welche Kosten fallen derzeit überhaupt an, wenn Sie Netflix nutzen möchten? Und geht es auch günstiger? Hier die Antworten.

Netflix bietet diese drei Abo-Stufen an

Aktuell stehen hierzulande drei verschiedene Abos zur Auswahl:

Netflix Basis für 7,99 Euro/Monat : Sie können das Angebot von Netflix auf einem Gerät in Standardauflösung (480p) ansehen.

Netflix Standard für 1 2,99 Euro/Monat : Sie können die Inhalte auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig mit bis zu Full-HD-Qualität (1080p) anschauen.

Netflix Premium für 17,99 Euro/Monat : Das Angebotet bietet die Wiedergabe auf bis zu vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD-Qualität (bis zu 4K + HDR)

Netflix-Kosten sparen – so geht’s

Netflix experimentiert hin und wieder mit neuen Abo-Preisen. Die unterschiedlichen Browser zeigen dann je nach Tageszeit oder Plattform andere Preise für die Abos an. Wer dann zuschlägt, erhält die jeweilige Abo-Stufe zu dem angegebenen Preis. So lässt sich der eine oder andere Euro pro Monat schnell sparen. In letzter Zeit finden solche Experimente aber kaum noch statt. Den Gratis-Monat hat Netflix schon vor einiger Zeit abgeschafft, mehr hierzu lesen Sie in Netflix gratis streamen: Gibt es einen Probemonat?



Wer auf UHD verzichten kann, dem reicht oft auch schon das "Standard"-Abo. Innerhalb einer Familie oder WG kann die Begrenzung auf die gleichzeitige Nutzung auf maximal zwei Geräten allerdings schnell knapp werden. Mit Netflix Premium können Sie den Dienst auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen.

Netflix-Kosten mit VPN-Trick sparen? Nicht empfehlenswert!

Wer unbedingt sparen möchte, kann den "VPN-Trick" bei der Anmeldung für ein Netflix-Abo in Betracht ziehen. Jedenfalls wird darüber viel in Internet-Foren diskutiert. Das Prinzip: In einigen Ländern kosten die Netflix-Abos deutlich weniger. Über VPN verbindet man sich mit der entsprechenden ausländischen IP-Adresse und geht dann zur Anmeldeseite von Netflix . Unter Umständen wird dann auch noch eine passende Netflix-Guthabenkarte für dieses Land benötigt, weil eine deutsche Kreditkarte nicht akzeptiert wird.

In Argentinien kostet Netflix Premium etwa monatlich nur 939 Argentinische Pesos, was umgerechnet einem Betrag von knapp 8 Euro entspricht. Sehr preiswert sind die Preise in der Türkei. Hier zahlen die Nutzer monatlich 26,99 Türkische Lira (aktuell ca. 1,52 Euro) für Netflix Basic, 40,99 Türkische Lira (ca. 2,31 Euro) für Netflix Standard und 54,99 Türkische Lira (ca. 3,09 Euro) für Netflix Premium.

Einen Überblick darüber, wie viel Netflix in einem Land kostet, können Sie sich hier auf dieser Netflix-Seite verschaffen. Über das Dropdown-Menü "Die derzeit angezeigten Informationen beziehen sich auf..." können Sie das gewünschte Land aussuchen und sehen die aktuell gültigen Preise.



Die besten VPN-Dienste im Vergleich

So wirklich empfehlenswert ist der VPN-Trick aber unserer Meinung nicht. Ein so abgeschlossenes Netflix-Abo lässt sich in Deutschland dann auch ohne VPN nutzen, aber bei einigen Netflix-Inhalten kann es passieren, dass es keine deutsche Synchronisation und allenfalls deutsche Untertitel gibt. Außerdem ist auch viel Trickserei – auch mit dem Netflix-Support-Chat – nötig, um sich etwa einen türkischen Netflix-Account zu verschaffen, wie etwa dieser Thread bei Mydealz.d e zeigt. Sie riskieren obendrein, dass das so erstellte Netflix-Konto eines Tages gesperrt wird.

Weniger nervenaufreibend ist es, sich mit Gleichgesinnten die Kosten für einen Netflix-Account zu teilen. Allerdings geht Netflix in letzter Zeit nicht zuletzt wegen sinkender Abonnentenzahlen immer stärker gegen Account-Sharing vor.

Günstigeres Netflix-Abo startet im November 2022

Ab dem 1. November 2022 wird Netflix auch in Deutschland eine neue, günstigere Abo-Stufe anbieten. Beim Anschauen von Serien und Filmen müssen die Abonnenten in dieser Abo-Stufe Werbung "ertragen". Bei Serien soll es bis zu vier Minuten Werbung pro Stunde Sendezeit geben. Bei Filmen will Netflix eine Pre-Roll-Werbung anzeigen. Letztendlich will Netflix mit dieser Maßnahme wieder für einen Aufschwung bei seinen Abonnentenzahlen sorgen. Amazon bietet seit Anfang Juli 2022 mit Freevee einen kostenlosen Streaming-Dienst mit Werbeeinblendungen an. Mehr darüber erfahren Sie in dieser Meldung.



Studentenrabatt für Netflix

Studenten und Schüler müssen auf jeden Euro achten. Die schlechte Nachricht: Netflix bietet im Gegensatz zu Amazon Prime Video keinerlei Rabatt für Studenten oder Schüler an. Allerdings: Wenn Sie in einer WG oder mit mehreren Personen in einem Haushalt wohnen, dann können Sie Geld sparen, indem nicht jeder im Haushalt für ein eigenes Netflix-Abo zahlt, sondern Sie sich ein Netflix-Konto teilen.

Beachten Sie allerdings dabei, dass nur bei Netflix Standard und Netflix Premium auf mehreren Geräten gleichzeitig Netflix geschaut werden darf. Bei Netflix Standard auf bis zu zwei Geräten und bei Netflix Premium auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Wer sich also zu viert ein Netflix Premium Konto teilt, zahlt letztlich im Monat statt 17,99 Euro nur noch 4,50 Euro. Die gemeinsame Nutzung eines Netflix-Kontos ist nicht ausdrücklich gestattet, aber auch nicht ausdrücklich verboten.

Bezahlen mit Netflix Geschenkkarten

Sie können ein Netflix-Konto einrichten, ohne Zahlungsinformationen hinterlegen zu müssen. Zur Bezahlung nutzen Sie dann einfach Netflix-Geschenkkarten. Diese Geschenkkarten sind im Handel erhältlich oder können hier bei Paypal im Wert von 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder einem beliebigen Wunschbetrag erworben werden. Beim ersten Einrichten des neuen Netflix-Kontos wählen Sie bei "Zahlung einrichten" die Option "Geschenk-Code" aus. Später können Sie zum Einlösen der Geschenkkarten die Website netflix.com/redeem aufrufen und dort über die Eingabe des Codes die Laufzeit des Netflix-Kontos verlängern.