Netflix-Highlights im März 2019 - alle Serien und Filme

Panagiotis Kolokythas

Ben Affleck, Oscar Isaac, Kevin Costner: Bei Netflix starten im März Original-Serien und -Filme mit Top-Besetzung. Ein Überblick.

Vergrößern Startet im März 2019 bei Netflix: Die Action-Serie Triple Frontier mit Ben Affleck in der Hauptrolle © Netflix

Im März 2019 starten auf Netflix eine Vielzahl eigener Produktionen. Darunter etwa die Action-Serie Triple Frontier am 13. März, in der eine Spezialeinheit aus ehemaligen Soldaten in Geldnöte gerät und plant, 75 Millionen US-Dollar von einem Drogenbaron zu stehlen. In den Hauptrollen sind unter anderem Ben Affleck und Oscar Isaac zu sehen.



Bereits am 1. März startet das bewegende Drama Der Junge, der den Wind einfing , der bei der Berlinale vorgestellt wurde. Es handelt sich um das Regie-Debüt von Chiwetel Ejiofor. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit: Ein 13-jähriger Jungen will ein Windrad bauen und damit sein Dorf vor der Hungersnot retten. Bei IMDB hat der Film aktuell eine hervorragende Bewertung von 7,3 von 10 Punkten.



Gespannt sind wir auch auf den neuen Netflix-Film The Highwayman, in dem die beiden Hollywood-Stars Woody Harrelson und Kevin Costner mitwirken. Und hier eine Übersicht aller Netflix-Highlights im März 2019:

1. MÄRZ 2019

Cricket Fever: Mumbai Indians – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Begleiten Sie die Mumbai Indians, die Champions der Indian Premier League, durch die Saison 2018. Bereit für Insider-Infos und volle Cricket-Power? Bleiben Sie am Ball!



Northern Rescue – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau zieht John West mit seinen drei Kindern zurück in seinen Heimatort Turtle Island Bay und wird Commander der Rettungsstation.

Am Flussufer – NETFLIX FILM

Die Schülerin Haruna freundet sich mit dem Einzelgänger Yamada an und wird in das Beziehungsgeflecht zwischen ihm, einem Model und dem Mädchen, das ihn liebt, verwickelt.

Tu hijo – Sohn der Vergeltung – NETFLIX FILM

Nachdem sein Sohn vor einer Diskothek brutal zusammengeschlagen wurde, nimmt ein Chirurg das Gesetz selbst in die Hand und schwört den Schlägern bittere Rache.

Der Junge, der den Wind einfing – NETFLIX FILM

In diesem Film nach einer wahren Begebenheit baut ein 13-jähriger Junge ein Windrad, um sein Dorf in Malawi vor einer Hungersnot zu retten.

Budapest – NETFLIX FILM

Zwei beste Freunde riskieren ihre Karrieren und ihre Ehen, als sie in Ungarn eine Firma gründen, die skandalöse Junggesellenpartys organisiert.

Die Stärke des Verlierens – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Wie geht man in einer Erfolgsgesellschaft mit Fehlschlägen um? Diese Dokureihe untersucht anhand sportlicher Misserfolge die psychologischen Grundlagen des Verlierens.

Larva Island: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL FÜR KINDER

Die urkomischen und verrückten Abenteuer der beiden Larvenfreunde Rot und Gelb gehen in die 2. Runde. In dieser Staffel droht ihrer Insel sogar eine Invasion.

6. MÄRZ 2019

Secret City: Unter dem Adler: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Reporterin Harriet Dunkley wird bei dem Versuch, den Namen einer des Mordes bezichtigten, einstigen Zellengenossin reinzuwaschen, in eine Verschwörung verwickelt.

7. MÄRZ 2019

The Order – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach seinem Beitritt zu einer geheimen Vereinigung wird der Student Jack Morton in eine düstere Welt katapultiert, in der es Werwölfe mit schwarzer Magie aufnehmen.

8. MÄRZ 2019

Shadow Khumalo – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Verfolgt von einem tragischen Verlust macht sich ein Ex-Cop ohne Schmerzempfinden selbstständig, um Verbrecher zu schnappen, die der Johannesburger Polizei entschlüpften.

Die Unsterblichen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mia will sich für ihre Verwandlung zum Vampir an dem skrupellosen Vampirführer Dmitry rächen. Dieser ist indes auf der Suche nach einem Artefakt der Unsterblichkeit.

After Life – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Um den Tod seiner Frau zu verarbeiten, flüchtet sich ein Journalist in eine ruppige neue Persönlichkeit, um alle wegzustoßen, die ihm eigentlich nur helfen wollen.

Formula 1: Drive to Survive – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Rasante Geschwindigkeiten, hoher Druck und harte Konkurrenz: Willkommen in der Welt der Formel 1 – von den Fahrern in ihren Cockpits bis hin zum Management.

Der Preis der Versuchung – NETFLIX FILM

Als ihre Liebesaffäre mit einem wollüstigen Marquis eine plötzliche Wende nimmt, schmiedet eine wohlhabende Witwe bittere Rache – mithilfe einer jüngeren Frau.

Laufen. Reiten. Rodeo. – NETFLIX FILM

Eine erfolgreiche junge Barrel-Reiterin ist nach einem Unfall querschnittsgelähmt. Doch sie ist entschlossen, wieder auf ihrem Pferd zu sitzen und zu reiten.

Bangkok Love Stories: Hey You! – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als Belle in Bangkoks schickem Ari-Stadtteil ein Fusion-Restaurant neben dem traditionellen Restaurant ihres Ex-Freundes Kram eröffnet, werden aus einem Liebespaar Rivalen.

Bangkok Love Stories: Innocence – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ob jugendlicher Parkour-Sportler oder derber Gastwirt – eine vielseitige Gruppe findet in Bangkoks glanzvollem Silom-Stadtteil Liebe.

12. MÄRZ 2019

Terrace House: Alte und neue Türen: Part 6 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kaito und Risako verbringen Zeit mit ihren Mitbewohnern. Yui und Aio denken über ihre nächsten Schritte nach. Bis auf wahre Freundschaft ist nichts im Leben sicher.

Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits – NETFLIX ORIGINAL COMEDY

Jetzt geht’s rund: Jimmy Carr lässt in diesem Special, das alles und jeden aufs Korn nimmt, die besten Sprüche seiner illustren Stand-up-Karriere los.

13. MÄRZ 2019

Triple Frontier – NETFLIX FILM

Ehemalige Soldaten einer Spezialeinheit planen aus Geldnot einen riskanten Coup: Sie wollen einem lateinamerikanischen Drogenbaron 75 Millionen US-Dollar stehlen.

15. MÄRZ 2019

Love, Death & Robots – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Schöpfer dieser animierten Anthologie-Serie sind Tim Miller und David Fincher.

Turn Up Charlie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Idris Elba spielt einen gescheiterten DJ, der seine Karriere wiederbeleben möchte. Nebenbei arbeitet er als Nanny für die ungestüme 11-jährige Tochter eines Freundes.

Arrested Development: Staffel 5 – Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Obwohl das Privat- und Berufsleben der Bluths weiterhin ein einziges Chaos ist, kann Michael die Familie, die ihm ein so elendes Leben beschert, einfach nicht verlassen.

Hätte ich dich nicht getroffen … – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Familienvater Eduard, der seine gesamte Familie bei einem Unfall verlor, reist in parallele Universen, um seiner geliebten Frau ein besseres Schicksal zu bescheren.

Queer Eye: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Fab Five machen sich für eine weitere Staffel voller emotionaler und atemberaubender Verwandlungen nach Kansas City in Missouri auf.

Burn Out – NETFLIX FILM

Als die Mutter seines Sohnes mit der Pariser Mafia in Konflikt gerät, nimmt Motorradrennfahrer Tony einen Nebenjob als Drogenkurier an, um ihre Schulden abzuzahlen.

Dry Martina – NETFLIX FILM

Eine seltsame Begegnung mit einem Fan und ein Rendezvous mit dem Ex-Freund eben jenes Fans inspirieren eine sexuell aufgeschlossene Sängerin zu einem Abenteuer in Chile.

Paskal – NETFLIX FILM

Die Spezialeinheit Paskal ist die Elite der malaysischen Marine. Doch als einer der Auserwählten eine gewagte Entführung auf die Beine stellt, droht das Unvorstellbare.

Edoardo Ferrario: Was geht ab? – NETFLIX ORIGINAL COMEDY

Der italienische Comedian Edoardo Ferrario lässt sich über das Leben mit 30 aus und nimmt das Reisen, die sozialen Medien und Craft-Biertrinker aufs Korn.

Yoohoo: Retter in der Not – NETFLIX ORIGINAL FÜR KINDER

Fünf flauschige Freunde aus einem magischen Land helfen Tieren in Not mit Teamwork und besonderen Utensilien, wobei sie auch neue Freundschaften schließen.

Robozuna: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL FÜR KINDER

Ariston, Mangle und die Freebot Fighter sind wieder da. Aber es wird schwieriger, ihre Heimat zu schützen, als die böse Danuvia den mächtigen Roboter Dominatus aktiviert.

16. MÄRZ 2019

Green Door – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Psychologe kehrt aus den USA nach Taiwan zurück, um eine Praxis zu eröffnen. Doch mysteriöse Patienten und unheimliche Vorkommnisse enthüllen seine Vergangenheit.

19. MÄRZ 2019

Amy Schumer Growing – NETFLIX ORIGINAL COMEDY

In diesem neuen Stand-up-Special, das im Chicago Theatre gefilmt wurde, lässt sich Amy Schumer unter anderem über die Ehe, ihre Schwangerschaft und die Politik aus.

20. MÄRZ 2019

My Husband’s Penis Won’t Fit – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kumiko und Kenichi lernen sich an der Uni kennen und starten in eine glückliche Ehe. Aber im Laufe der Jahre droht ein ungewöhnliches Problem ihre Beziehung zu zerstören.

21. MÄRZ 2019

Antoine Griezmann – Eine Legende wird geboren – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mit Herz und Entschlossenheit wurde Antoine Griezmann trotz seiner kleinen Statur zu einem der führenden Fußballspieler der Welt und gewann sogar die Weltmeisterschaft.

22. MÄRZ 2019

Carlo & Malik – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Kripobeamter muss sich seinen Vorurteilen stellen, als er bei einer Mordserie in Rom mit einem jungen Kollegen ermitteln soll, der von der Elfenbeinküste stammt.

Delhi Crime – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Delhi kämpft noch immer mit den Nachwirkungen der grausamen Gruppenvergewaltigung. Basierend auf wahren Gegebenheiten, versucht eine Polizistin die Wahrheit und die Schuldigen zu finden.

Der Mordfall Colosio – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dieser Teil der Anthologie ungelöster Kriminalfälle in Lateinamerika dreht sich um die Ermordung des mexikanischen Präsidentschaftskandidaten Luis Donaldo Colosio 1994.

Most Beautiful Thing – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach dem Verschwinden ihres Mannes beschließt die sanfte Maria Luiza, einen Bossa-Nova-Club zu eröffnen, und entdeckt dabei allmählich ihre eigene Unabhängigkeit.

Selling Sunset – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Im Mittelpunkt dieser Reality-Serie stehen exklusive Immobilienmakler in L.A. mit Einblicken in ihr Privatleben, ihre luxuriösen Objekte und ihre einflussreichen Kunden.

Parallelwelten – NETFLIX FILM

Durch eine Raum-Zeit-Verschiebung kann Vera einem Jungen 25 Jahre in der Vergangenheit das Leben retten, verliert so aber ihre Tochter. Sie muss sie zurückbekommen!

The Dirt: Sie wollten Sex, Drugs & Rock'n'Roll – NETFLIX FILM

In dieser Verfilmung von Mötley Crües kompromissloser Autobiografie erlebt die Band die unglaublichen Höhen und höllischen Tiefen des Heavy-Metal-Ruhms.

Remastered: The Miami Showband Massacre – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die Gruppe Miami Showband wurde 1975 von Ulster-Loyalisten in Nordirland überfallen. Drei der Bandmitglieder wurden getötet. Hatte die Regierung etwas damit zu tun?

Charlies Formen und Farben – NETFLIX ORIGINAL FÜR KINDER

Ein liebenswerter und lustiger Knirps erlebt mit seinen bunten Freunden viele überraschende und fantasievolle Abenteuer voller Farben und Formen.

26. MÄRZ 2019

Nate Bargatze: The Tennessee Kid – NETFLIX ORIGINAL COMEDY

Nate Bargatze nimmt in diesem neuen einstündigen Stand-up-Special kein Blatt vor den Mund: Er ist aus Tennessee und stolz darauf.

28. MÄRZ 2019

Love Bus: Reise durch Asien: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Love Bus ist wieder unterwegs. Sieben Fremde fahren in dem berühmten Bus quer durch Asien, um einen Partner zu finden, mit dem sie nach Japan zurückkehren können.

29. MÄRZ 2019

Santa Clarita Diet: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sheila und Joel waren ein ganz normales Makler-Ehepaar. Doch dann macht Sheila eine Verwandlung durch, die ihrem Leben eine tödliche Wendung gibt – im positiven Sinne.

Osmosis – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Im Paris der nahen Zukunft findet eine Dating-App Partner für Singles, indem sie deren Hirndaten analysiert. Doch die Decodierung der wahren Liebe hat einen Preis.

Verräter – NETFLIX ORIGINAL SERIE

1945: Der Krieg ist vorbei und die Alliierten ringen um die Vorherrschaft über eine Welt in Trümmern. Es stellt sich die Frage, wie die neue Weltordnung aussehen soll.

15. August – NETFLIX FILM

Die erfahrene Bollywood-Schauspielerin Madhuri Dixit ist Produzentin dieser heiteren Momentaufnahme des Lebens in den Arbeitervierteln von Mumbai.

Bayoneta – NETFLIX FILM

Ein ehemaliger Boxer aus Tijuana, der zurückgezogen als Trainer in Finnland lebt, muss in den Ring zurückkehren, um sich seiner Vergangenheit zu stellen.

The Highwaymen – NETFLIX FILM

Dieses Krimidrama mit Woody Harrelson und Kevin Costner ist die bisher unerzählte Geschichte zweier ehemaliger Texas Rangers, die Bonnie und Clyde zur Strecke brachten.

Die legendäre Kokain-Insel – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Doku begleitet den US-Amerikaner Rodney Hyden und sein bunt gemischtes Team auf der Suche nach einem angeblichen geheimen Kokainlager in der Karibik.

31. MÄRZ 2019

Der Geschmack der Margeriten – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall stößt die Kriminalbeamtin Rosa Vargas auf einen möglichen Serienmörder und ein Geheimnis, das sie seit Jahren verfolgt.

Trailer Park Boys: The Animated Series – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Was ist im Trailer Park los? Es geht direkt nach dem Ende der 12. Staffel weiter und alle sind zugedröhnter denn je. Aber die ganze Gang ist jetzt ein Cartoon.

Erscheint im März (noch kein konkreter Termin bekannt):



On My Block: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Highschool-Alltag in einem von Armut und Verbrechen geplagten Teil von Los Angeles stellt die Freundschaft zwischen vier gewieften Teenagern auf die Probe.

Und hier alle Lizenz-Filme und -Serien, die bei Netflix im März 2019 verfügbar sein werden: