Netflix: Gratis-Monat ist wieder zurück - aber ganz anders!

Hans-Christian Dirscherl

Netflix hat für Nutzer aus Deutschland wieder einen Gratis-Test-Monat eingeführt. Es gibt aber einen kleinen Haken.

Vergrößern Netflix: Gratis-Monat ist zurück - aber anders!

Netflix legt einen neuen Köder für Neukunden aus. Wer sich jetzt hier für das Streamingangebot von Netflix anmeldet, der bekommt den zweiten Monat geschenkt. Sie zahlen also für den ersten Netflix-Monat den vollen Preis und für den zweiten Monat gar nichts. Faktisch bedeutet das, dass Sie Netflix zwei Monate lang zum halben Preis nutzen können.



Für Netflix hat dieses auf den ersten Blick etwas merkwürdig aussehende Angebot den Vorteil, dass es den Kunden immerhin für mindestens zwei Monate an sich bindet. Damit dürfte Netflix die Hoffnung verbinden, dass sich der Kunde in zwei Monaten eher an das Netflixangebot gewöhnt und es nicht mehr missen möchte, als es nach nur einem kostenlosen Testmonat der Fall wäre.

Den (ersten) Gratis-Monat hatte Neflix erst im August 2020 für Kunden aus Deutschland abgeschafft, wie man auch der für Deutschland gültigen Netflix-Hilfeseite entnehmen kann. Wer dagegen Netflix von Österreich aus nutzen will, bekommt nach wie vor den Gratis-Monat angeboten. Das geht aus der entsprechenden Hilfeseite von Netflix hervor. Allerdings erhöhte Netflix für österreichische Kunden teilweise im August 2020 die Preise.



Das Angebot mit dem zweiten Monat gratis gibt es nur für Neukunden. Da Sie Netflix zudem monatlich kündigen dürfen, können Sie das Netflix-Abonnement tatsächlich direkt nach dem zweiten - kostenlosen - Nutzungsmonat beenden und haben somit zwei Monate lange Netflix zum halben Preis geschaut.



Netflix lässt sich insgesamt sehr flexibel handhaben: Sie können das Netflix-Abo nicht nur jeden Monat kündigen, sondern auch auf einen anderen Tarif umstellen.



