Netflix-Geschenk: Dieser Film ist auch ohne Abo verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Netflix schenkt dem Internet einen Film, den sich alle Nutzer auch ohne bestehendes Netflix-Abo anschauen dürfen. Die Gründe für die Aktion.

Vergrößern Netflix "verschenkt" den Film To All The Boays I´ve Loved Before

Netflix bietet ab sofort eine Netflix-Original-Produktion als Gratis-Stream auf seiner Website an: Der Film stammt aus dem Jahr 2018 und trägt den Titel To All The Boys I´ve Loved Before. Den Film können damit alle Internet-Nutzer im Browser anschauen, also auch dann, wenn sie gar kein Netflix-Abo besitzen.

Der Netflix-Film erschien im August 2018 und erzählt die Geschichte des Teenager-Mädchens Lara Jean (gespielt von Lana Condor), deren geheime Liebesbriefe aus unerklärlichen Gründen an ihre fünf Angebeteten verschickt wurden. Dies sorgt dann für ein Wirrwarr. Der Film basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie von Jenny Han. Die Verfilmung unter der Regie von Susan Johnson darf als gelungen bezeichnet werden, denn auf IMDB hat der Film eine Durchschnittswertung von 7,2 von 10 Punkten erhalten. Außerdem wurden Film und Darsteller für mehrere Filmpreise nominiert.

Netflix hat den Film in den Kategorien "Romantische Komödie" und "Teen-Filme" eingeordnet. Inhaltlich passt To All The Boys I´ve Loved Before auch perfekt zum nahenden Valentinstag. In einem Tweet erklärt Netflix: "Liebe ist in der Luft!" und um dies zu feiern, stelle man den Film allen Internet-Nutzern gratis zur Verfügung. Das Angebot endet am 9. März 2020.

Love is in the air! To celebrate, To All The Boys I’ve Loved Before is available for anyone without a Netflix account to watch through March 9! pic.twitter.com/mLuHcxlvh7 — Netflix US (@netflix) February 11, 2020

Ein Geschenk mit Hintergedanken: Zeitgleich sorgt die Aktion natürlich aber auch für Werbung für den Nachfolger des Films. Die Verfilmung des Jenny-Han-Romans "To All the Boys P.S. I Still Love You" ist seit kurzem ebenfalls auf Netflix verfügbar. Aus der Beschreibung zu diesem Film:

Da Lara Jean nun offiziell Peters Freundin ist, scheint ihr Leben endlich perfekt. Doch als ein alter Schwarm plötzlich wiederauftaucht, kommt es zu Komplikationen.

