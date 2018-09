Netflix: Film- und Serien-Highlights im Oktober 2018

Hier alle Film- und Serien-Highlights im Oktober bei Netflix. Darunter die UK-Hitserie Bodyguard.

Vergrößern Szene aus dem britischen Serien-Hit Bodyguard © Netflix

Netflix hat die Serien- und Film-Highlights im Oktober verraten. So können sich Serien-Fans unter anderem auf den Start der britischen Serie Bodyguard freuen, die in Großbritannien gerade besonders erfolgreich ist. Der Plot von Bodyguard: Nachdem er dabei half, einen Terrorangriff zu verhindern, wird ein erfahrener Soldat als Bodyguard für eine Politikerin angestellt. Sie war ein großer Befürworter des Konfliktes, in dem er kämpfte.

Netflix Original-Serien im Oktober 2018

Big Mouth - Staffel 2 - ab 5.10.2018

Fleischliche Gelüste und Teenie-Ängste beschäftigen Nick, Andrew und ihre Freunde. Dabei probieren sie nicht nur zum ersten Mal Gras, sondern entdecken neue Schwärme und kämpfen erneut mit dem Hormonmonster.

Elite - ab 5.10.2018

Drei Kinder aus Arbeiterfamilien besuchen fortan die exklusivste Schule in ganz Spanien. Der Kontrast zwischen den reichen und armen Schülern endet in einer Tragödie.

Spuk in Hill House - ab 12.10.2018

Diese Horror/Drama-Serie ist eine moderne Neuinterpretation von Shirley Jacksons Romanklassiker von 1959.

Marvel´s Daredevil - Staffel 3 - ab 19.10.2018

Wilson Fisk ist nicht mehr im Gefängnis und beginnt erneut, Hell´s Kitchen zu korrumpieren. Um seine Stadt zu schützen, muss Matt Murdoch aus der Asche aufsteigen.

Bodyguard - ab 24.10.2018



Chilling Adventures of Sabrina - ab 26.10.2018

Ihr 16. Geburtstag naht. Sabrina muss sich zwischen der Welt der Hexen ihrer Familie und der menschlichen Welt ihrer Freunde entscheiden. Nach dem Archie-Comic.





Netflix Filme im Oktober 2018

Malevolent - und das Böse existiert doch - ab 5.10.2018

Ein Geschwisterpaar verdient Geld damit, paranormale Vorfälle vorzutäuschen. Ein Auftrag in einem verfluchten Haus überrumpelt die beiden und fühlt sich plötzlich zu real an.



22. Juli - ab 10.10.2018

Dieser Film nach wahren Begebenheiten erzählt, wie Überlebende und das Land nach zwei schockierenden Terroranschlägen in Norwegen um Heilung und Gerechtigkeit kämpfen.

Gnome Alone - ab 19.10.2018

Ein Schüler schließt sich mit lebenden Gartenzwergen zusammen, um kleine Kreaturen aus einer anderen Welt zu stoppen, die alles essen wollen, was ihnen in den Weg kommt.

Netflix Original-Dokus im Oktober 2018

Making a Murderer: Teil 2 - ab 19.10.2018

Nach der Veröffentlichung von Making a Murderer erlangte der Fall Avery nationale Aufmerksamkeit und Unterstützung. Steven Avery und Brendan Dassey setzen ihren Kampf für ihre strafrechtliche Entlastung fort.





Neue Film-Highlights im Oktober 2018

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger ab 1.10.2018



The Accountant ab 2.10.2018

Der große Trip - Wild ab 15.10.2018



The Arrival ab 24.10.2018

Transformers: Age of Extinction ab 30.10.2018



Alle neuen Filme auf Netflix im Oktober 2018