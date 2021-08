Netflix: Diese 40 Filme starten noch in diesem Jahr

Panagiotis Kolokythas

In diesem Jahr werden noch viele Netflix Originals erscheinen. Auf diese 40 Filme dürfen Sie sich freuen.

Vergrößern 40 Netflix Originals Filme erscheinen noch im Jahr 2021 © Vantage_DS / Shutterstock.com

Die Tage werden kürzer, das Wetter kälter. Da mümmelt man sich gerne auch mal wieder auf´s Sofa und genießt einen Film bei einem Streaming-Dienst. Passend dazu hat Netflix jetzt das Angebot an Netflix Originals Filmen für den Rest des Jahres vorgestellt. Ein Blick in den folgenden Start-Kalender für den Filmherbst 2021 auf Netflix zeigt, dass teilweise pro Woche gleich mehrere Eigenproduktionen starten werden und es auch ein äußerst abwechslungsreiches Programm von Action-Filmen bis hin zu Dokus geben wird.

Tipp: In diesem Artikel stellen wir Ihnen Netflix-Filme vor, die Sie unbedingt gesehen haben sollten! Und hier die aktuell besten Netflix-Serien.

Netflix Originals Filme im September 2021

➤ 2.9.: Gibt es ein Leben nach der Party?



➤ 9.9.: Blutsbrüder - Malcolm X & Muhammad Ali

➤ 10.9.: Kate



➤ 10.9.: Prey

➤ 15.9.: Nightbooks

➤ 15.9.: Schumacher

➤ 22.9.: Intrusion

➤ 24.9.: Der Vogel

➤ 24.9.: My Little Pony: Eine neue Generation

➤ 29.9.: Wir waren wie Lieder

➤ 29.9.: Niemand kommt hier lebend raus

Netflix Originals Filme im Oktober 2021

➤ 1.10.: The Guilty

➤ 1.10.: 8 Rue de L´Humanité



➤ 1.10.: Diana: Das Musical

➤ 6.10.: Jemand ist in deinem Haus

➤ 20.10.: Found

➤ 20.10.: Night Teeth

➤ 29.10.: Army of Thieves

➤ Im Oktober: Du Sie Er & Wir

➤ Im Oktober: Das Gift

➤ Im Oktober: Hypnotic

Netflix Originals Filme im November 2021

➤ 3.11.: The Harder They Fall

➤ 5.11.: Love Hard

➤ 10.11.: Seitenwechsel

➤ 12.11.: Red Notice

➤ 19.11.: tick, tick... Boom!

➤ 24.11.: Bruised

➤ 24.11.: Rote Robin

➤ 29.11.: 14 Peaks - Nothing is impossible

➤ Im November: 7 Gefangene

➤ Im November: A Castle for Christmas

➤ Im November: Prinzessinnentausch 3 - Auf der Jagd nach dem Stern



Netflix Originals Filme im Dezember 2021

➤ 1.12.: The Power of the dog

➤ 10.12.: The Unforgivable

➤ 15.12.: The Hand of God

➤ 24.12.: Don´t Look Up

➤ 31.12.: The Lost Daughter

➤ Im Dezember: Zurück ins Outback

➤ Im Dezember: Mixtape

➤ Im Dezember: Single all the way