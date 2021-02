Netflix-App mit neuer "Downloads für Sie"-Funktion

Panagiotis Kolokythas

Die Netflix-App lädt künftig neue Filme und Serien-Episoden automatisch herunter und orientiert sich am Geschmack des Nutzers.

Vergrößern Netflix-App erhält neue "Downloads für Sie"-Funktion © Zatevahins / Shutterstock.com

Netflix aktiviert in seiner App eine neue Funktion, mit der automatisch neue Serien-Episoden und Filme auf ein mobiles Gerät heruntergeladen werden. Im englischsprachigen Raum trägt die Funktion den Namen "Downloads for You", hierzulande wird sie dann wohl "Downloads für Sie" oder "Downloads für dich" heißen.

Auf unseren Testgeräten mit deutschsprachiger Netflix-App war die neue Funktion noch nicht verfügbar, sie wird wohl nach und nach in den Netflix-Regionen freigeschaltet. Zunächst nur auf Android-Geräten, später dann auch für iOS.

Die Tests zur neuen Funktion hatte Netflix bereits im Dezember 2019 gestartet und nach der langen Testphase ist die Funktion nun reif dafür, an alle Nutzer ausgeliefert zu werden. Bisher bietet Netflix nur die Smart-Downloads-Funktion an, mit der automatisch neue Episoden einer Serie heruntergeladen werden, die der Nutzer schon begonnen hat, sich anzuschauen. So kann man sich diese Episoden unterwegs auch ohne Internet-Verbindung anschauen, ohne sich selbst um den Download zu kümmern.



Wie unter anderem die Technik-Seite Techcrunch berichtet , muss der Nutzer "Downloads for You" zunächst aktivieren. Anschließend kann er festlegen, wie viel Speicherplatz maximal durch die automatische Download-Funktion verbraucht werden soll. Vorausgesetzt wird für den Download außerdem, dass das verwendete Gerät eine WLAN-Verbindung zum Internet besitzt.

Welche Filme und Serien auf das Gerät dann über "Downloads for You" automatisch heruntergeladen werden, hängt von den bisherigen Sehgewohnheiten des Nutzers ab. Außerdem werden auch die von Netflix empfohlenen Serien und Filme dabei berücksichtigt. Bei Serien, die sich ein Nutzer noch nie angeschaut hat, lädt "Downloads for You" zunächst die ersten Episoden der ersten Staffel herunter.

Ähnlich wie bei der Smart-Downloads-Funktion ist auch "Downloads for You" aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für alle Netflix-Inhalte verfügbar.



Geheime Netflix-Codes: Verstecke Filme & Serien finden