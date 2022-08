Netflix-Abo mit Werbung: Diese Filme bleiben werbefrei

Hans-Christian Dirscherl

Auch beim kommenden Netflix-Abonnement mit Werbung wird es werbefreie Inhalte geben. Und zwar diese.

Zum geplanten Netflix-Abonnement mit Werbung sickern immer neue Informationen durch. Demnach soll es bei dem werbeunterstützten Netflix-Abo durchaus auch Inhalte ohne Werbung geben, wie The Verge unter Berufung auf Bloomberg berichtet . So sollen neue Netflix-Originals ohne Werbeunterbrechungen auskommen und auch bestimmte Kinder-Sendungen werbefrei sein. Bloomberg will das aus gut informierten Quellen erfahren haben.

Die Originals sollen immer bei der Erstausstrahlung werbefrei sein. Später sollen dann auch diese Originals Werbung enthalten. Netflix will damit Bedenken der Filmemacher zerstreuen, die befürchten, dass die Werbung ihre Arbeit beeinträchtigen könnte. Wie lange dieser werbefreie Zeitraum ab der erstmaligen Bereitstellung des Originals dauern soll, ist noch unbekannt.

Bei den werbefreien Kindersendungen soll es sich um Netflix-Originals und um Produktionen von externen Studios handeln. Mitunter gäbe es auch vonseiten der produzierenden Studios Verbote, Werbung während der Sendungen einzublenden. Netflix könnte diese aber ein wenig dadurch umgehen, indem es die Werbung vor oder nach der Sendung zeige.

Laut Bloomberg decken einige der Inhaltslizenzen, die Netflix derzeit hat, möglicherweise nicht die Ausstrahlung eines bestimmten Films oder einer bestimmten Serie mit Werbung ab. Infolgedessen könnte Netflix am Ende zwischen 10 und 15 Prozent "des aktuellen Wertes der Verträge zahlen, um die Rechte zu sichern“, wie The Verge schreibt. Netflix hat sich dazu gegenüber The Verge aber nicht geäußert.

Netflix will sein kostenpflichtiges Abo mit Werbung Anfang des Jahres 2023 starten. Zunächst aber nur in einigen ausgewählten Märkten; welche Länder das sein werden, verrät Netflix noch nicht. Dieses werbeunterstützte Abo-Modell soll günstiger als die werbefreien Abo-Varianten sein, allerdings vermutlich keine Downloads ermöglichen. Alles, was bisher dazu bekannt ist, lesen Sie in Netflix-Abo mit Werbung: Diesen Nachteil gibt es.