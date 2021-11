Netflix: AV1 soll auf TV-Geräten zum Standard werden

Michael Söldner

Der Streaming-Anbieter Netflix bevorzugt den Codec AV1 und will diesen verstärkt auf neuen TV-Geräten verwenden.

Vergrößern Netflix will auf TV-Geräten auf den Codec AV1 umsteigen. © netflix.com

Für das Streaming von Videoinhalten stehen unterschiedliche Codecs zur Verfügung, die sich hinsichtlich Bildqualität, erforderlicher Bandbreite und Anforderungen an die Decoder-Hardware deutlich unterscheiden. Der beliebte Anbieter Netflix sieht im Codec AV1 den eindeutigen Gewinner bei der Bildqualität und benötigter Bandbreite. Im eigenen Technik-Blog gab Netflix bekannt, dass AV1 auf immer mehr TV-Geräten zum Einsatz kommt. Diesen Trend würde der Anbieter gern beschleunigen.

TVs und Konsolen im Visier

In der Netflix-App für Android-Geräte steht AV1 seit Februar 2020 zur Verfügung. Bei TV-Geräten sei nun der Zeitpunkt für den Umstieg gekommen. Neue Fernseher hätten eine ausreichende Hardware-Beschleunigung für den Codec. Auf Konsolen habe man hingegen zusammen mit Youtube an einer Lösung gearbeitet, die die Grafikeinheiten der Plattformen einspannen.

Kostenfreier Codec

Netflix erhofft sich von AV1 bei TV-Geräten ein qualitativ höherwertiges Bild bei gleicher oder sogar niedrigerer Bandbreite. AV1 habe speziell bei Artefakten und Color Banding entscheidende Vorteile gegenüber anderen Codecs. So sei die dynamische Reaktion auf Szenen und Titel besonders hervorzuheben. Ein weiterer Vorteil von AV1 sei die Tatsache, dass der Video-Codec in einer gebührenfreien Lizenz der Alliance of Open Media (AOMedia) angeboten wird. Netflix gehört zu den Gründungsmitgliedern der Allianz. Seit 2018 steht der Codec AV1 zur Verfügung und wird immer weiterentwickelt. In TV-Geräten, die AV1-Inhalte wiedergeben sollen, muss ein entsprechender Decoder verbaut sein. Schließlich geht die bessere Bildqualität bei gleicher Bandbreite mit einem höheren Rechenaufwand einher. Viele aktuelle TV-Geräte haben entsprechende Decoder aber bereits an Bord.



