Netflix: 34 Top-Dokus jetzt gratis auf Youtube

Hans-Christian Dirscherl

Netflix hat eine Reihe seiner aufwändig produzierten Dokumentationen jetzt gratis auf Youtube veröffentlicht.

Vergrößern Netflix: Spektakuläre Filme jetzt gratis auf Youtube © Netflix

Netflix hat viele seiner Dokumentationen jetzt kostenlos auf Youtube veröffentlicht. Netflix erlaubt normalerweise in den USA Lehrern, diese Dokumentationen auch für den Unterricht zu verwenden. Da aber wegen der Coronakrise die Schulen noch geschlossen sind, hat sich Netflix dazu entschlossen, einen Teil seiner Dokumentationen bei Youtube einzustellen. Davon profitieren auch Nutzer in Deutschland.

Die Dokumentationen sind durchgehend in englischer Sprache. Es stehen aber deutschsprachige Untertitel zur Verfügung. Die Dokumentationen decken unterschiedliche Themenbereiche ab. So gibt es Filme über Tiere, Pflanzen und Landschaften, aber auch über Menustrationsprobleme von Frauen in Indien und eine Dokumentation über den Syrienkrieg. Ebenso gibt es Lehrfilme über Frauen in der Politik und über einen Wrestler mit erheblichen körperlichen Behinderungen. Auch die Entwicklung eines Babys während des ersten Lebensjahres wird beleuchtet. Auch Aktienfans und Musikliebhaber kommen auf ihre Kosten. Bei den Netflix-Dokumentationen ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei.

Die Dokumentationen sind unterschiedlich lang. Es gibt kürzere Filme mit knapp über 15 Minuten, die meisten sind jedoch über 45 Minuten lang und einige haben sogar Spielfilmlänge.

Sie finden die jetzt für jeden Interessierten frei erhältlichen Netflix-Dokumentationen hier auf Youtube. Eine Liste mit den ersten frei veröffentlichten Dokumentationen samt Kurzbeschreibung der Filminhalte finden Sie zudem hier . Die Zahl der frei verfügbaren Dokumentationen ist mittlerweile aber deutlich größer geworden.