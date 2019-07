Neato-Saugroboter mit Lidar bis zu 47 Prozent günstiger

Hans-Christian Dirscherl

US-Saugroboter-Spezialist Neato verkauft heute und morgen zwei smarte Saugroboter deutlich günstiger. Mit Lidar.

Vergrößern Neato-Saugroboter mit Lidar bis zu 47% günstiger © Amazon/Neato

Der US-Saugroboterspezialist Neato nutzt ebenso wie Konkurrent Ecovacs den Amazon Prime Day, um zwei seiner Saugroboter deutlich günstiger zu verkaufen. Beide Schnäppchenangebote sind mit einem Lidar ausgestattet! Wir stellen die Angebote vor.

Neato Robotics D750 945-0347 Exclusive Tier Edition

Dieser Saugroboter orientiert sich mit Hilfe eines Lidars im Raum. Planmäßig fährt er also Bahn für Bahn ab und kehrt dann zur Ladestation zurück beziehungsweise lädt zwischendurch seinen Akku auf und setzt dann den Reinigungsvorgang fort. Per App können Sie ihn von unterwegs aus bedienen. Alternativ geben Sie dem Saugroboter Sprachbefehle über Alexa. Auf der virtuellen Karte in der App können Sie zudem Bereiche für den Roboter sperren.



Am 15. und 16. Juli ist der Neato Robotics D750 945-0347 Exclusive Tier Edition für 499,99 Euro statt 949,99 Euro erhältlich.

Neato Robotics D450 945-0343 Exclusive Tier Edition

Der Neato Robotics D450 945-0343 Exclusive Tier Edition ist dem D750 sehr ähnlich, der Roboter besitzt also einen Lidar und bietet App- und Alexa-Bedienung. Sein niedrigerer Preis erklärt sich dadurch, dass der D450 weder Multifloor-Plan noch Zonenreinigung unterstützt und auch keine Seitenbürste besitzt.



Den Neato Robotics D450 945-0343 Exclusive Tier Edition können Sie am 15. und 16. Juli für 349,99 Euro statt 579 Euro kaufen.

