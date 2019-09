Nathalie: Supersportwagen mit 300 km/h, >€400.000, ohne Benzin & Riesen-Batterie

Hans-Christian Dirscherl

Nathalie ist nach drei Minuten voll. Und läuft danach bis zu 850 Kilometer weit. Denn Nathalie ist ein Elektro-Sportwagen mit Brennstoffzelle. Aus Ingolstadt. Aber nicht von Audi.

Vergrößern Nathalie aus Ingolstadt: Supersportwagen mit 300 km/h, über 400.000 Euro & ohne Benzin oder Riesen-Batterie. © rolandgumpert.com

Nathalie ist ein Supersportwagen, der seine Kraft nicht aus einem V6 oder V8 mit vielen Litern Hubraum holt und auch nicht eine viele Hundert Kilogramm schwere Riesen-Batterie über dem Bodenblech durch die Gegend fährt – wie es beim zugegebenermaßen recht gelungenen Tesla der Fall ist. Stattdessen fährt Nathalie mit Methanol, genauer gesagt: Mit dem aus einer Methanol-Brennstoffzelle gewonnenen Strom.

Nathalie ist laut Hersteller Gumpert Aiways Automobile GmbH über 300 Kilometer pro Stunde schnell, beschleunigt in sagenhaften 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schlägt damit locker den nagelneuen Porsche Taycan. Nathalie lässt sich anders als jedes derzeit verfügbare Elektro-Auto in nur drei Minuten wieder auf volle Reichweite bringen, sofern Sie eine Methanol-Tankstelle finden. Und sofern man den Tritt auf das „Gaspedal“ zügelt und nur mit 80 km/h des Weges schleicht, soll Nathalie mit einer Tankfüllung bis zu 850 Kilometer weit kommen. Im nicht näher beschriebenen Eco-Modus soll sie sogar bis zu 1200 Kilometer mit einer Tankladung schaffen. Allerdings wäre man dann vermutlich mit einem Fahrrad schneller unterwegs…

Ein Gitterrohrrahmen ist das Grundgerüst von Nathalie, verbunden mit einem Karbon-Chassis. Damit Nathalie ihre reichlich vorhandene Leistung sicher auf die Straße bringt, verfügt sie über Allradantrieb. Die Leistung reicht bis 600 kW, wobei sich an jedem der vier Räder ein eigener Elektro-Motor befindet - vier Elektro-Motoren hat beispielsweise auch der 1200 PS starke und 1,25 Millionen Euro teure Drako Motors GTE, der allerdings kein Brennstoffzellen-Auto, sondern ein Elektro-Auto mit Riesen-Batterie ist.

Sie können Nathalie hier vorbestellen. Dafür ist eine Anzahlung von 20.000 Euro erforderlich. Derzeit fährt allerdings noch keine Nathalie auf der Straße, Auslieferungsstart soll im Frühjahr 2020 sein. Das Basismodell der Gumpert Nathalie First Edition kostet 407.500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Darüber hinaus sind Zusatzoptionen und Sonderausstattungen erhältlich. Leasing ist ebenfalls möglich. Nathalie wird übrigens in der Audi-Stadt Ingolstadt gebaut. Der Vater von Nathalie ist der ehemalige Audi-Ingenieur und -Manager Roland Gumpert.

Übrigens: Ein Ölwechsel für 21.000 Dollar ist bei Nathalie überflüssig.



Wenn derzeit über Alternativen zu Autos mit Verbrennungsmotoren gesprochen wird, dann reden Politiker, Umweltaktivisten und in die Enge getriebene Automobil-Hersteller fast ausschließlich von Elektro-Autos. Die wiegen dann zwar locker 2,5 Tonnen und walzen bei einem Unfall jedes andere Verkehrsmittel platt, brauchen irre lang zum Aufladen und haben in der Realität nur überschaubar lange Reichweiten. Obendrein werden die für die Akkus benötigten Rohstoffe unter Umständen unter ausgesprochen zweifelhaften Umständen für Mensch und Umwelt gewonnen - aber das scheint in der aufgeheizten Diskussion derzeit niemanden zu stören.

Brennstoffzellen-Autos, die ihren Strom meist aus Wasserstoff (oder eben auch aus Methanol) gewinnen, führen dagegen – zumindest in Deutschland – ein extremes Nischendasein. Die deutschen Automobil-Hersteller zeigen sich hier sehr zögerlich. BMW beispielsweise könnte sich den Brennstoffzellen-Antrieb vielleicht noch in Nutzfahrzeugen vorstellen, doch nur einige wenige Anbieter wie Toyota mit dem Mirai oder Hyundai mit dem ix35 Fuel Cell und dem Nexo bieten hierzulande tatsächlich PKWs mit dieser fortschrittlichen Antriebstechnik an.

