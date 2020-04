Nachhaltigkeit: Samsung-Fernseher mit Bastelanleitung für den Karton

Denise Bergert

Samsung will die Käufer seiner TV-Modelle Sero, The Frame und The Serif mit Upcycling-Ideen zum Basteln bewegen.

Vergrößern Upcycling aus TV-Kartons von Samsung. © Samsung

Elektronik-Hersteller Samsung verpackt seine TV-Modelle der Serien Sero, The Frame und The Serif künftig in neuem „Eco-Packaging“. Laut dem Unternehmen handelt es sich dabei um umweltfreundliche Wellpappe, die den Kunden ein einfacheres Recycling ermöglichen soll. Für das Konzept gewann Samsung wegen des effizienten Einsatzes von Ressourcen bereits den CES 2020 Innovation Award.

Doch die neuen Öko-Verpackungen sollen nicht nur weggeworfen werden. Samsung will seinen Kunden auch mit mehreren Upcycling-Ideen zeigen, was sie alles aus ihren leeren TV-Kartons basteln können . Dafür sind an den Innenseiten der Kartons Schnitt- und Faltkanten aufgedruckt. Den TV-Modellen liegt außerdem ein Handbuch mit mehreren Bastelanleitungen bei – etwa für ein Katzenhaus, einen Zeitungsständer oder ein kleines Regal.

Zusammen mit dem britischen Lifestyle-Magazin Dezeen hat Samsung heute außerdem einen Design-Wettbewerb gestartet . Im Rahmen der Out of the Box Competition können Teilnehmer Ideen einreichen, die zeigen sollen, was sich alles aus den Kartons basteln lässt. Es winken Preisgelder von bis zu 20.000 US-Dollar.