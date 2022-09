Nach Windows-Update: Login-Probleme bei Microsoft-Konto

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Ein Update für Windows 11 sorgt für Ärger beim Login für Microsoft-Konten. So löst Microsoft das Problem.

Microsoft hat in einem Support-Dokument bestätigt, dass ein Ende August 2022 veröffentlichtes Update für Windows 11 dazu führen kann, dass sich Windows-Nutzer bei neu hinzugefügten Microsoft-Konten nicht mehr anmelden können. Dieses Problem kann nach einem Neustart oder nach dem Abmelden von Windows 11 Version 21H2 auftreten.

Damit dieses Problem auftreten kann, ist folgender Ablauf erforderlich: Zunächst installiert man das Update KB5016691. Danach fügt man auf dem Windows-11-Rechner ein neues Microsoft-Konto hinzu. Bei diesem neuen Microsoft-Konto kann man sich dann unter Umständen für kurze Zeit nicht anmelden, nachdem man Windows neu gestartet oder sich bei Windows abgemeldet hat. Das Problem betrifft nur den neu hinzugefügten Microsoft-Konto-Benutzer und tritt nur bei der ersten Anmeldung auf, erklärt Microsoft. Active-Directory-Domain-Nutzerkonten und Azure-Active-Directory-Konten sind nicht betroffen.

Microsoft löst das Problem durch ein Known Issue Rollback (KIR), eine Methode, mit der Microsoft in letzter Zeit bereits öfter Probleme beseitigt hat – beispielsweise in diesem Fall: 3 Patches für Windows 11 zerstören Startmenü und Microsoft ergreift Notmaßnahme . Mit anderen Worten: Microsoft zieht das bereits ausgespielte Update KB5016691 über die Windows-Update-Funktion wieder zurück. Das KIR sollte alle Rechner mit KB5016691 automatisch erreichen, sofern die PCs nicht zentral verwaltet werden.

Doch auch mit installiertem KB5016691 sollte ein Login mit dem neu erstellten Microsoft-Konto nach einiger Zeit möglich sein, wie Microsoft betont. Hierzu müssen betroffene Nutzer einfach warten, bis der Sperrbildschirm wieder erscheint.